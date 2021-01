Fragments of a Woman (créé à Venise et faisant partie de la sélection officielle du Festival international du film de Toronto) est un film sur la douleur et le deuil. Sur comment les plus grandes douleurs viennent par surprise, sans annonce, sans cérémonie: elles sont un coup au cœur et à la raison qui semblent faire arrêter le temps. Une actualité, un événement, une mauvaise décision peuvent changer le cours de la vie.

Fragments of a Woman commence comme n’importe quel film sur un couple sur le point de recevoir son premier enfant. Elle est un cadre à succès, lui un homme qui travaille dans la construction. Les deux, un couple traditionnel avec des problèmes, des malentendus et des moments de complicité. Cependant, la tragédie au centre du film se produit – après une séquence de plans choquante de 20 minutes – et le cauchemar de tout nouveau parent devient réalité.

Il serait intéressant de souligner ici et de consacrer quelques mots à la performance de Vanessa Kirby – lauréate de la Coupe Volpi de la meilleure actrice au Festival de Venise -. L’actrice britannique jette toute vanité pour donner vie à une femme absolument brisée qui doit plus tard se reconstruire et continuer à avancer dans un monde qui refuse de lui accorder une trêve.

Ellen Burstyn joue la mère dominante de Vanessa Kriby dans Fragments of a Woman.

Basé sur la pièce de théâtre du même réalisateur et du scénariste du film (Kornél Mundruczó et Kata Wéber), Fragmentos de una mujer traite des conséquences d’une mauvaise décision au moment de la livraison. Il y a une action en justice contre la sage-femme, un procès et des déclarations des personnes impliquées. Cependant, ce qui dans un autre film aurait pu être le centre du récit, prend ici un siège arrière sur la vie intérieure de Martha Weiss (Kirby), de son partenaire Sean (Shia LaBeouf) et de sa famille (entre autres, interprété par Benny Safdie, Iliza Shlesinger et Ellen Burstyn, qui, comme toujours, semble enseigner un président par intérim).

Bien qu’il y en ait, les dialogues d’exposition et d’explosion ne sont pas nécessaires pour comprendre ce que ressent le couple au centre à chaque instant.

Cependant, si le film a un point faible, c’est bien le personnage de Shia LaBeouf, un homme dénué de nuances qui se démarque trop dans un scénario plein de subtilités. L’élan que porte l’histoire se dilue un peu quand on se retrouve seul avec lui: s’il fait du bon travail, le personnage de LaBeouf n’est pas aussi bien dessiné que le sien. Il est fermé, antipathique et agressif (ce qui prend une dimension différente au milieu des allégations d’abus que LaBeouf a reçues ces derniers mois) mais se rétablit facilement lorsque Kirby et sa famille reviennent à l’écran.

La profonde exploration personnelle de Wéber (qui a écrit la pièce et le film à partir de sa propre expérience de perdre un fils à Mundruczó) se fait dans les moments intimes qu’il nous permet de vivre.

Fragments of a Woman (maintenant disponible sur Netflix) n’est pas seulement un film sur la perte, mais sur les attentes des autres sur la façon dont on «devrait» vivre le deuil. Que ce soit un couple, une sœur ou une mère, personne ne peut vous dire comment ressentir et c’est le chemin que Martha emprunte pour se retrouver.

