Frances McDormand dirigera le casting de l’adaptation cinématographique de ‘Femmes qui parlent’, le roman de Miriam Toews publié en 2018 que l’on connaît en Espagne sous le titre de ‘Ils parlent’.

McDormand reprendra également les rênes de sa production via Hear / Say Productions avec le soutien d’Orion Pictures et Plan B, et avec MGM reprenant la distribution du futur film dans les salles aux États-Unis via United Artists Releasing.

De son côté, l’ancienne actrice Sarah Polley (‘Dawn of the Dead’, ‘Splice: Deadly Experiment’) sera en charge de l’écriture et de la réalisation et si je n’ai pas mal compté sera son troisième film en tant que réalisatrice après ‘Far from her’ et «Take This Waltz».

McDormand attend la sortie en 2021 de trois films au maximum: le célèbre ‘Nomadland’, ‘The French Chronicle (of Liberty, Kansas Evening Sun)’ de Wes Anderson et ‘The Tragedy of Macbeth’, réinterprétation de la pièce de théâtre William Shakespeare le premier film solo écrit et réalisé par Joel Coen, le mari de McDormand depuis 1984.

Suite au synopsis officiel du roman original, publié dans notre pays par la maison d’édition Sexto Piso.

Au fil des ans, dans la colonie mennonite isolée de Molotschna, des dizaines de femmes ont été systématiquement droguées et violées pendant leur sommeil. Ils se sont réveillés endoloris et en sang. La communauté a insisté pour affirmer que tout était le produit de leur imagination absurde, ou peut-être l’œuvre du diable, qui les punissait pour leurs péchés. Les violeurs, cependant, étaient des hommes de la colonie elle-même: Tos, frères ou voisins qui ont fini par se retrouver en prison mais qui seront maintenant libérés sous caution dans deux jours et rentreront chez eux.

Huit de ces femmes maltraitées et violées sont sur le point de se rencontrer en secret pour prendre une décision afin de déterminer leur avenir. Que devraient-ils faire? Pardonnez-leur, comme le demande Mgr Peters? Répondre à la violence avec plus de violence? Ou partir pour toujours, loin du seul monde qu’ils ont connu jusqu’à présent?

Au point où ces huit vieilles femmes, jeunes ou filles, toutes uniques et authentiques, prennent la parole et commencent à partager leurs doutes, leur colère et leurs aspirations, ce formidable roman commence, inspiré par des événements réels survenus il y a peu. une décennie. Dans Ils parlent, Miriam Toews raconte avec beaucoup de profondeur, d’affection et d’humour l’histoire de certaines femmes qui réclament leur droit de décider, et se posent des questions pas si différentes de celles que nous nous posons toutes sur la coexistence, le pardon, la justice et la nature de l’amour.