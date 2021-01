“ The Purge ” est devenu l’une des franchises de thrillers les plus réussies à Hollywood, avec ses quatre premiers films rapportant 446 millions de dollars alors que son budget total était de 36 millions de dollars, avec maintenant un cinquième en attente de sortie. Il a été révélé que le protagoniste de la saga, Frank Grillo veut revenir pour «The Purge 6».

Il convient de rappeler que l’acteur de 55 ans a participé aux livraisons de ‘Anarchy’ et ‘Election Year’, avec son personnage Leo Barnes, Un homme qui cherchait à se venger du meurtre de son fils lors d’une célébration de la Purge, il deviendrait plus tard un garde du corps pour un candidat à la présidentielle ciblé par la criminalité.

Désormais, le sergent surnommé pourrait revenir à la saga, car lors d’une interview avec Collider, il a été révélé que Frank Grillo voulait revenir pour “ The Purge 6 ”, depuis Lui et les producteurs de la saga ont eu des discussions sur un nouveau film dans la franchise, même si «The Purge» avait été censé se terminer bientôt.

“Nous parlons, (James) DeMonaco et moi, d’un autre film Purge. Il est venu vers moi il n’y a pas longtemps avec Sébastian K. Lemercier, le producteur, et ils ont dit: ‘Qu’est-ce que vous en pensez?’, Et j’ai dit: “Qu’en pensez-vous?” Et ils ont dit: “Nous avons parlé à Universal et nous verrons Leo Barnes sur The Purge si nous pouvons trouver quelque chose de génial.” J’ai dit: “Je suis partant. Je vais le faire en un clin d’œil.” “Il a expliqué.

Pendant ce temps, on s’attend à ce que La première de ‘The Forever Purge’ le 9 juillet 2021 après avoir été retardé par la pandémie de coronavirus. Le film mettra en vedette les performances d’Ana de la Reguera, Josh Lucas, Wlly Patton, Leven Rambin, Tenoch Huerta, Verónica Falcón, Cassidy Freeman, entre autres, sous la direction d’Everardo Gout.

D’autre part, dans la même interview, Grillo a également avoué qu’il reviendrait dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), en tant que méchant de Crossbones pour la série animée “ What If …? ”, Qui devrait être diffusée en première sur la plateforme de streaming du La maison de Mickey Mouse, donc pour embaucher Disney +, cliquez ici.