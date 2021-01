Funimation a ajouté un total de 19 séries animées à son catalogue au Mexique ce vendredi, dont le classique Rurouni Kenshin, le spin-off Los Caballeros del Zodiaco: El Lienzo Perdido (sous-titré et avec doublage latin), les deux saisons de Kaguya-sama: Love is War , en plus de son doublage espagnol exclusif de Steins; Gate 0.

Sans plus tarder, voici les nouveaux titres dont vous pouvez déjà profiter sur la plateforme:

Bravo les garçons !!

Réalisateur: Ai Yoshimura.Étude: Base du cerveau.Origine: Roman, écrit par Ryō Asai.An première: 2016.Langage: Japonais.Sexe: Sport, comédie, école.

Synopsis: Haruki Bandou est né dans une famille d’artistes de judo et devait perpétuer l’héritage familial. Mais est-elle sur le point de changer de judo pour devenir… une pom-pom girl?!

Fate / Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonie

Réalisateur: Toshifumi Akai.Étude: CloverWorks.Origine: Jeu mobile, développé par Type Moon.An première: 2019.Langage: Japonais.Sexe: Fantaisie, aventure, action.

Synopsis: Année 2017. La dernière époque où la magie existait. Les humains ont créé la société, mais les mages sont ceux qui ont réussi à atteindre la vérité du monde. Des universitaires et des chercheurs des deux mondes se sont réunis pour préserver la civilisation humaine sous la Chaldea Security Organization. Cependant, tous les calculs indiquent l’extinction de l’humanité en 2019.

Couronne coupable

Réalisateur: Tetsurō Araki.Étude: Production IGOrigine: Original.An première: 2011.Langage: Japonais.Sexe: Science-fiction, action, thriller.

Synopsis: Le monde entier de Shu a été brisé après qu’un météore s’est écrasé au Japon, libérant le virus mortel de l’apocalypse. Le chaos et l’anarchie nés de l’épidémie ont coûté à Shu sa famille et l’ont réduit à une coquille timide et craintive de l’enfant qu’il était autrefois. Sa vie a pris une autre tournure inattendue après une rencontre fortuite avec l’impressionnante pop star, Inori. Cette beauté mystérieuse a introduit Shu dans la main droite du roi: une mutation génétique qui lui permet d’atteindre le cœur des mortels et de les transformer en armes.

Gundam Build Divers

Réalisateur: Shinya Watada.Étude: Lever du soleil.Origine: Retombées.An première: 2018.Langage: Japonais.Sexe: Mecha, science-fiction, action.

Synopsis: Un nouveau jeu balaie le cyberespace! Les nouveaux membres sont Riku, Yukio et Momoka, qui non seulement construisent des Gunplas, mais créent des aventures incroyables!

Kaguya-sama: l’amour c’est la guerre

Réalisateur: Shinichi Omata.Étude: A-1 Photos.Origine: Manga, écrit et illustré par Aka Akasaka.An première: 2019.Langage: Japonais.Sexe: Comédie romantique.

Synopsis: Les gens pensent que Miyuki et Kaguya devraient sortir ensemble. Cependant, l’arrogance est abondante, donc la seule chose à faire est de tromper l’autre en agissant en premier.

Les cas de Lord El-Melloi II

Réalisateur: Makoto Katō.Étude: A-1 Photos.Origine: Retombées. Romans légers, écrits par Makoto Sanda et illustrés par Mineji Sakamoto. An première: 2019.Langage: Japonais.Sexe: Mystère.

Synopsis: Waver Velvet, maintenant sous le nom de Lord El-Melloi II, doit faire face à une série de défis magiques pour gagner son héritage du château Adra.

Chance et logique

Directeurs: Koichi Chigira et Takashi Naoya.Étude: Doga Kobo.Origine: Franchise multimédia.An première: 2016.Langage: Japonais.Sexe: Fantaisie, action.

Synopsis: Pour protéger l’humanité, le gouvernement commence à employer les logiciens, une force de police avec le pouvoir d’entrer en transe avec les déesses.

Magi

Réalisateur: Kōji Masunari.Étude: A-1 Photos.Origine: Manga, écrit et illustré par Shinobu Ohtaka.An première: 2012.Langage: Japonais.Sexe: Fantaisie, aventure, action.

Synopsis: Alibaba parcourt une terre magique à la recherche de richesse et rencontre le jeune Aladdin en cours de route. Ensemble, ils explorent de mystérieux donjons censés contenir d’énormes trésors, jusqu’à ce qu’un Djinn apparaisse et révèle la vérité sur les pouvoirs d’Aladdin. Maintenant, le plus grand joyau à découvrir est votre destination!

Magia Record: Histoire parallèle de Puella Magi Madoka Magica

Directeurs: Gekidan Inu Curry.Étude: Arbre.Origine: Retombées. Jus mobile, développé par f4samurai.An première: 2020Langage: Japonais.Sexe: Fille magique, psychologique, mystère, drame.

Synopsis: Iroha Tamaki ne se souvient pas du souhait qu’elle a fait quand elle est devenue une fille magique, mais une silhouette sombre hante ses rêves.

Mars arrive comme un lion

Directeurs: Akiyuki Shinbo et Kenjirō Okada.Étude: Arbre.Origine: Manga, écrit et illustré par Chika Umino.An première: 2016.Langage: Japonais.Sexe: Tranche de vie, drame.

Synopsis: Rei Kiriyama a perdu sa famille dans un accident alors qu’il était enfant. Il est maintenant un joueur de Shogi professionnel de 17 ans, alourdi par une profonde solitude, mais après avoir rencontré trois sœurs, Akari, Hinata et Momo, il commence à changer petit à petit.

ORESUKI: Es-tu le seul à m’aimer?

Réalisateur: Noriaki Akitaya.Étude: Relier.Origine: Romans légers, écrits par Rakuda et illustrés par Buriki.An première: 2019.Langage: Japonais.Sexe: Harem, comédie.

Synopsis: Joro espère entendre une confession. Mais quand les choses ne se passent pas comme prévu, une fille sort de nulle part pour secouer son monde.

Rurouni Kenshin

Réalisateur: Kenichi Kawamura.Études: Studio Gallop et Studio Deen.Origine: Manga, écrit et illustré par Nobuhiro Watsuki.An premièreou: mille neuf cent quatre vingt seize.Langage: Japonais.Sexe: Arts martiaux, action, théâtre.

Synopsis: Le Japon traverse une période de paix et de renouveau mouvementée après une longue guerre civile. Les épées et les assassinats sont interdits, mais les survivants de la Restauration attendent une chance de se venger. Seul l’ancien assassin du gouvernement, Kenshin Himura, peut maintenir la paix.

Saint Seiya: la toile perdue

Réalisateur: Osamu Nabeshima.Étude: Divertissement TMS.Origine: Manga, écrit et illustré par Shiori Teshirogi.An première: 2009. Langues: Espagnol et japonais.Sexe: Action, aventure, fantaisie.

Synopsis: “Les guerres sacrées”. Depuis l’époque de la légende, ces batailles se sont répétées entre la déesse Athéna et Hadès, le roi des enfers. Le 18ème siècle bien avant l’ère des Chevaliers du Zodiaque à l’époque où ils étaient guerriers. L’histoire inédite de la guerre sainte entre le chevalier Pégase, Hadès le dieu des enfers et la déesse Athéna a commencé!

Stand My Heroes: Morceau de vérité

Réalisateur: Hideyo Yamamoto.Étude: MSCOrigine: Jeu mobile, développé par Coly Inc.An première: 2019.Langage: Japonais.Sexe: Romance, mystère.

Synopsis: L’agent Rei Izumi a rejoint STAND, une agence nouvellement créée où elle rassemblera les meilleurs agents pour créer un groupe de héros pour protéger Tokyo.

Steins; Gate 0 (doublage espagnol)

Réalisateur: Kenichi Kawamura.Étude: Renard blanc.Origine: Visual Novel, développé par 5bp.Année de sortie: 2018.Langues: Espagnol et japonais.Sexe: Science-fiction, drame.

Synopsis: Rintaro Okabe est un savant fou autoproclamé en proie aux délires paranoïaques d’une organisation infâme appelée SERN. Alimentés par leur imagination, Okabe et ses amis forment un laboratoire secret pour découvrir les mystères du voyage dans le temps!

Super HxEros

Réalisateur: Masato Jinbo.Étude: Projet n ° 9.Origine: Manga, écrit et illustré par Ryōma KITA.Année de sortie: 2020.Langage: Japonais.Sexe: Ecchi, comédie, action.

Synopsis: La Terre fait face à une invasion sans précédent du mystérieux Kiseichuu, qui se nourrit d’énergie sexuelle humaine ou d’énergie H. Le lycéen Retto Enjo est membre du groupe de héros, HXEROS, et ensemble ils se battent pour sauver la Terre, avec ou sans vêtements.

The Millionaire Detective – Balance: ILLIMITÉ

Réalisateur: Tomohiko Itō.Étude: CloverWorks.Origine: Roman, écrit par Yasutaka Tsutsui.Année de sortie: 2020.Langage: Japonais.Sexe: Détective, comédie, mystère.

Synopsis: Le détective Daisuke Kambe n’a aucun problème à utiliser sa propre fortune pour résoudre des crimes, même s’il évalue les vies humaines en fonction de leur valeur financière. Le compatissant Haru Kato voit toute vie comme sacrée et est repoussé par les manières matérialistes de Daisuke. Seront-ils capables d’arrêter d’affronter et de surmonter leurs visions du monde opposées pour résoudre les crimes les plus difficiles sur place?

Uchitama?! Avez-vous vu mon Tama?

Réalisateur: Kiyoshi Matsuda.Études: MAPPA et Lapin Track.Origine: Franchise multimédia.Année de sortie: 2020.Langage: Japonais.Sexe: Tranche de vie, comédie.

Synopsis: Préparez-vous, car Tama, le chat populaire du quartier avec une tache sur le front et des oreilles jaunes, est sur le point de prendre forme humaine!

On n’apprend jamais: BOKUBEN

Réalisateur: Yoshiaki Iwasaki.Études: Studio Silver et Arvo Animation.Origine: Manga, écrit et illustré par Taishi Tsutsui.Année de sortie: 2019.Langage: Japonais.Sexe: Harem, comédie.

Synopsis: Nariyuki Yuiga a besoin d’une bourse spéciale, mais il doit enseigner à trois filles de génie pour l’obtenir! L’un est un virtuose littéraire, mais manque de compétences scientifiques. Une autre excelle en mathématiques, mais les arts sont à son cœur. Les prouesses athlétiques de ce dernier sont inégalées, mais il se bat avec tout le reste. Maintenant que les délais pour les candidatures universitaires approchent, Nariyuki pourra-t-il leur donner tout le nécessaire à temps?

Un autre titre annoncé par Funimation serait présenté aujourd’hui: Aimez-vous votre mère et ses attaques multi-cibles à deux coups? Bien que la série apparaisse déjà sur la plateforme, aucun de ses épisodes n’est encore téléchargé.

