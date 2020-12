Funimation Mexique confirmé à travers leurs réseaux sociaux la date de la première du premier épisode avec son doublage exclusif en espagnol de Attaque sur Titan: dernière saison. Le simuldub fera ses débuts mercredi 30 décembre sur le service de streaming.

Pour ceux qui ne connaissent pas le terme simuldub, il fait référence à des séries animées dont les chapitres ne sont doublés que quelques semaines après leur diffusion originale au Japon. Il convient de rappeler que la plate-forme présente également les épisodes d’Attack on Titan: Final Season dans sa version sous-titrée en espagnol tous les lundis à 18h00.

The Dubbing of Attack on Titan at Funimation a retenu la même équipe créative qui a participé aux films de compilation pour Artworks Entertainment. La direction est en charge de Gerardo Ortega, à partir de scripts adaptés et traduits par Jennifer Medel. Le casting est dirigé par Migue Ángel Leal (Eren Jaeger), Ana Lobo (Mikasa Ackerman), Héctor Ireta de Alba (Armin Arlet) et Gabriel Basurto (Levi).

Pour le moment, Funimation Mexico ne propose que le doublage espagnol des 25 épisodes qui composent la première saison d’Attack on Titan. Le distributeur a précédemment annoncé que le doublage pour la deuxième saison arrivera sur la plate-forme en décembre, tandis que la troisième saison sera lancée en janvier; à des dates encore à confirmer.

Le manga écrit et illustré par Hajime Isayama a commencé la sérialisation sur les pages du Bessatsu Shōnen Magazine de Kodansha en septembre 2009 et a été compilé en 32 volumes à ce jour. Panini Manga a édité les volumes de compilation au Mexique. La franchise a inspiré de nombreuses retombées dans le monde des mangas, des romans légers, des films d’action en direct et, bien sûr, une adaptation animée réussie avec quatre saisons et quatre films de compilation.

La dernière saison a été créée le 6 décembre et comprendra un total de 16 épisodes. La production fait face à un changement de studio, passant de Wit Studio à MAPPA (Jujutsu Kaisen). Les chapitres sont également diffusés en diffusion simultanée pour l’Amérique latine via Crunchyroll.

Vous pouvez profiter de toutes les saisons d’Attack on Titan dans leur langue d’origine et bientôt avec le doublage sur Funimation.

attaque sur la funimation des titans



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE