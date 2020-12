Funimation Mexique confirmé via leurs réseaux sociaux qu’ils ajouteront à leur catalogue le doublage de la deuxième saison de L’attaque des Titans mercredi 30 décembre.

À partir du 30 décembre, profitez du doublage exclusif d’Attack On Titan, saison 2 sur Funimation

Désolé pour la confusion d’hier 😅 pic.twitter.com/DPBBclO39y – FunimationMx (@funimationmx) 19 décembre 2020

Ce jeudi sur son compte Twitter officiel, Funimation Mexico avait déclaré que c’était la date du simuldub Attack on Titan: Final Season, mais tout était une erreur. Le distributeur avait précédemment annoncé que le doublage de la deuxième saison serait présenté en première ce mois-ci, tandis que la troisième saison sortira en janvier.

Bien que le tweet original ait déjà été supprimé, nous vous montrons ici le matériel que Funimation México avait partagé par erreur.

Le doublage d’Attack on Titan chez Funimation a retenu la même équipe créative qui a participé aux films de compilation pour Artworks Entertainment. La direction est en charge de Gerardo Ortega, à partir de scripts adaptés et traduits par Jennifer Medel. Le casting est dirigé par Migue Ángel Leal (Eren Jaeger), Ana Lobo (Mikasa Ackerman), Héctor Ireta de Alba (Armin Arlet) et Gabriel Basurto (Levi). Les 25 épisodes qui composent la première saison sont désormais disponibles.

Le manga écrit et illustré par Hajime Isayama a commencé la sérialisation sur les pages du Bessatsu Shōnen Magazine de Kodansha en septembre 2009 et a été compilé en 32 volumes à ce jour. Panini Manga a édité les volumes de compilation au Mexique. La franchise a inspiré de nombreuses retombées dans le monde des mangas, des romans légers, des films d’action en direct et, bien sûr, une adaptation animée réussie avec quatre saisons et quatre films de compilation.

En ce qui concerne les nouveaux épisodes, Attack on Titan: Final Season a été créé le 7 décembre et comportera un total de 16 épisodes. La production fait face à un changement de studio, passant de Wit Studio à MAPPA (Jujutsu Kaisen).

Les épisodes de la dernière saison d’Attack on Titan sont présentés tous les lundis sur Funimation.

Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE