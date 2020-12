Funimation a annoncé ce samedi, à travers une émission spéciale intitulée Will Your New Anime Arrive, les noms de six productions qui seront ajoutées à son catalogue au Mexique et au Brésil au cours du mois de décembre. Il s’agit de cinq séries diffusées cet automne à la télévision japonaise, ainsi que du concert FLOW du groupe qui a eu lieu au centre des congrès Makuhari Messe en février dernier.

Il est important de souligner que Funimation ne spécifie pas de date exacte pour le lancement de ces titres sur la plateforme.

«Nous avons travaillé dur pour lancer le service le mois dernier au Mexique et au Brésil, avec plus de 1 500 heures d’anime, des milliers d’épisodes sous-titrés et un certain nombre de doublages exclusifs qui ne seront disponibles que sur le Web. Et nous ne faisons que commencer, nous avons déjà prévu d’ajouter beaucoup de nouveau contenu (…) Nous savons que vous êtes super excité pour Attack on Titan: Final Season. Le premier épisode sera diffusé le 7 décembre au Japon, alors restez à l’écoute sur nos réseaux sociaux pour rester au courant de la date à laquelle nous proposerons des sous-titres et des doublages exclusifs. Nos simulcasts d’automne feront leurs débuts ce mois-ci. “ Josellie Ríos, gestionnaire et stratège d’audience, Funimation

Dans le cas spécifique de Attaque sur Titan: dernière saison, Funimation a déjà confirmé la diffusion simultanée du premier épisode aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande, c’est-à-dire quelques heures seulement après sa diffusion au Japon. Il faudra voir si la même chose se passe au Mexique et au Brésil dans les prochaines heures, ou si les abonnés des deux pays devront attendre quelques jours ou semaines supplémentaires pour voir les épisodes.

Attaque sur Titan: dernière saison

Titre original: Shingeki no Kyojin: dernière saison.réalisateur: Jun Shishido (Aux bêtes sacrées abandonnées).étude: MAPPA (Jujutsu Kaisen).Date de sortie: À confirmer.Origine: Manga, écrit et illustré par Hajime Isayama.Nombre d’épisodes: À confirmer.Langage: Espagnol et japonais avec sous-titres espagnols.Sexe: Action, drame, fantaisie.

Synopsis: Il y a de nombreuses années, les derniers survivants de l’humanité ont été forcés de se retirer derrière les murs imposants d’une ville fortifiée pour échapper aux énormes titans mangeurs d’hommes qui parcouraient les terres à l’extérieur de leur forteresse. Seuls les membres héroïques de la Légion des Scouts ont osé se promener au-delà de la sécurité des remparts, mais même ces braves guerriers revenaient rarement vivants. Ceux dans la ville se sont accrochés à l’illusion d’une existence paisible jusqu’au jour où ce rêve a été brisé, et leur faible chance de survie a été réduite à un choix horrible: tuer ou être mangé!

Découvrez la bande-annonce ici.

Par la grâce des dieux

Titre original: Kami-tachi ni Hirowareta Otoko.réalisateur: Takeyuki Yanase (Dettes du désir).étude: Maho Film (Si c’est pour ma fille, je vaincrais même un seigneur démon).Date de première: À confirmer.Origine: Roman léger, écrit par Roy et illustré par Ririnra.Nombre d’épisodes: 12.Langage: Japonais avec sous-titres espagnols.Sexe: Fantaisie, aventure, histoires de vie.

Synopsis: Avec seulement 39 ans d’une vie pleine de malchance, Ryoma Takebayashi décède dans son sommeil! Prenant pitié de lui, trois êtres divins font preuve de compassion en le réincarnant comme un enfant dans un monde nouveau et magique. Maintenant, il passe son temps à rechercher et à prendre soin des slimes. Mais après avoir guéri un voyageur blessé, Ryoma décide de partir en voyage avec ses nouveaux amis pour utiliser leur pouvoir pour aider les autres.

Découvrez la bande-annonce ici.

Fire Force: Saison 2

Titre original: En’en no Shōbōtai: Ni no Shoua.réalisateur: Tatsuma Minakaw (Getsumen à Heiki Mina).étude: David Production (L’aventure bizarre de JoJo).Date de sortie: À confirmer.Origine: Manga, écrit et illustré par Atsushi Ōkubo.Nombre d’épisodes: 24.Langage: Japonais avec sous-titres espagnols.Sexe: Shōnen, aventure, fantaisie sombre, action.

Synopsis: Keiichi Maebara s’installe dans sa nouvelle maison dans le paisible village de Hinamizawa. Après s’être rapidement lié d’amitié avec les filles de son école, Keiichi arrive à temps pour le plus grand festival de l’année. Mais quelque chose dans cette ville isolée semble «déplacé» et ses sentiments de terreur continuent de grandir. Avec une peur mordante d’avoir raison, quels sombres secrets cette petite communauté pourrait-elle cacher?

Découvrez la bande-annonce ici.

Higurashi: Quand ils pleurent – GOU

Titre original: Higurashi no Naku Koro ni – Gou.réalisateur: Keiichiro Kawaguchi (Getsumen à Heiki Mina).étude: Passione (héros DxD du lycée).Date de sortie: À confirmer.Origine: Roman visuel, développé par 07th Expansion.Nombre d’épisodes: 24.Langage: Japonais avec sous-titres espagnols.Sexe: Mystère, suspense, horreur, psychologique.

Synopsis: Keiichi Maebara s’installe dans sa nouvelle maison dans le paisible village de Hinamizawa. Après s’être rapidement lié d’amitié avec les filles de son école, Keiichi arrive à temps pour le plus grand festival de l’année. Mais quelque chose dans cette ville isolée semble “déplacé” et ses sentiments de terreur continuent de grandir. Avec une peur mordante d’avoir raison, quels sombres secrets cette petite communauté pourrait-elle cacher?

Découvrez la bande-annonce ici.

Notre dernière croisade ou l’avènement d’un nouveau monde

Titre original: Kimi à Boku no Saigo no Senjō, Arui wa Sekai ga Hajimaru Seisen.Directeur (s): Mirai Minato et Shin Oonuma (BOFURI).étude: Silver Link (The Misfit of Demon King Academy).Date de sortie: À confirmer.Origine: Roman léger, écrit par Kei Sazane et illustré par Ao Nekonabe.Nombre d’épisodes: 12.Langage: Japonais avec sous-titres espagnols.Sexe: Fantaisie, romance, action, guerre.

Synopsis: Enlisé dans une guerre de cent ans, le jeune Iska est envoyé pour assassiner Aliceliese, la sorcière de la calamité glaciaire. Dans l’intention de s’assassiner les uns les autres, leur première rencontre sur le champ de bataille crée des doutes dans leurs missions respectives, mais trouver un terrain d’entente ensemble ferait d’eux des traîtres à leur propre pays. Bien que les circonstances en aient auparavant fait des ennemis, leurs cœurs contradictoires peuvent les transformer en amants!

Découvrez la bande-annonce ici.

FLOW Chokaigi 2020 -Anime Shibari revient-

Date de sortie: À confirmer.

Synopsis: FLOW, un grand groupe de J-rock rendu célèbre pour leurs chansons pour Naruto et Code Geass: Lelouch of the Rebellion, poursuit sa série de concerts “FLOW Chokaigi 2020 -Anime Shibari Returns-” au centre de convention Makuhari Messe sur 24 février 2020 Regardez-les libérer leurs puissantes voix doubles dans des chansons populaires de Dragon Ball Z, Eureka Seven et Naruto Shippūden.

Découvrez la bande-annonce ici.

Pour en savoir plus sur ce service de streaming, y compris son catalogue initial, ses plans d’abonnement et ses modes de paiement, nous vous invitons à lire: Funimation: Tout ce que vous devez savoir sur son arrivée au Mexique.

funimation



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE