Le deuxième volet de Wonder Woman a atteint les théâtres dans plusieurs pays, tandis que dans d’autres, il est sur le point de le faire, et dans cet esprit, il a été annoncé si Gal Gadot reviendrait pour “ Wonder Woman 3 ” ou non.

Après de nombreux changements à sa date de sortie, Tout semble indiquer que l’accueil de la suite par Gal Gadot et Patty Jenkins sera très positif, en fait, les critiques l’ont trop favorisé.

Les fans de Diana Prince du DCEU ont attendu longtemps car le film tant attendu a été retardé plusieurs fois en raison de la pandémie mondiale actuelle.

Craignant que la part d’audience ou la publicité générale ne diminue, Warner Bros.a finalement décidé de renoncer au potentiel de box-office de son film et de le sortir simultanément dans les salles et HBO Max.

La façon dont les téléspectateurs vont réagir au film est quelque chose que personne ne sait pour le moment, mais s’il réussit aussi bien que le premier, Il y a donc fort à parier que la société demandera au duo, Gal Gadot et Patty Jenkins, de faire un troisième versement.

L’actrice, en particulier, est tout à fait prête à revenir en tant que héros, tant que les bonnes personnes la rejoignent également.

Dans une récente interview La star a révélé qu’elle était ravie que les fans vont enfin découvrir le deuxième film, et pendant les vacances d’hiver, rien de moins.

“Le fait que nous allions le partager avec tout le monde pendant les vacances est le meilleur sentiment. Je suis très heureuse”, a déclaré l’actrice.

Gal Gadot reviendrait pour “ Wonder Woman 3 ” selon ce qu’elle a avoué elle-même, bien qu’elle ait également souligné qu’il n’y a toujours rien d’officiel.

“Nous n’avons aucune idée. On ne sait jamais, j’aimerais en faire une autre si l’histoire est géniale et avec Patty, bien sûr. Mais je ne sais pas. Nous devrons attendre et voir”, a déclaré Gal Gadot.

L’actrice a également souligné qu’un troisième film servirait de «bonne clôture» à l’histoire de Diana., mais tout dépendra de la performance de «Wonder Woman 1984».