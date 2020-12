Il ne fait aucun doute que Star Wars est l’une des franchises de films les plus emblématiques de tous les temps. Bien sûr, rien de tout cela n’aurait été possible sans l’esprit créatif de George Lucas, qui était au sommet de sa carrière grâce à la trilogie originale et à la trilogie prequel. Cependant, après cela, le cours de cette galaxie lointaine, très lointaine a pris un chemin inattendu lorsque le créateur également d’Indiana Jones a décidé de vendre Lucasfilm à Disney en 2012. 15 ans après la première de Star Wars: Episode III – Le Revenge of the Sith, le cinéaste révèle les vraies raisons de cette décision inattendue qui a définitivement changé le destin de tout l’univers intergalactique.

Les aveux sont déposés dans le livre The Star Wars Archives. 1999-2005 de Paul Duncan (via IndieWire) où George Lucas avoue essentiellement qu’après les préquels, il voulait juste mener une vie normale et prendre soin de sa famille.

«À ce moment-là, la trilogie suivante commençait. J’ai parlé aux acteurs et commençais à me préparer. J’étais aussi sur le point d’avoir une fille avec ma femme. Il faut 10 ans pour faire une trilogie. Les épisodes I à III ont duré de 1995 à 2005. Il travaillerait toujours sur l’épisode IX. En 2012, il avait 69 ans. La question était donc: «Vais-je continuer à faire ça pour le reste de ma vie? Est-ce que je veux refaire ça? Finalement, j’ai décidé que je préférerais élever ma fille et profiter de la vie pendant un moment.«.

Il a même révélé que depuis la trilogie originale de Star Wars, il avait pensé à remettre entièrement le relais à quelqu’un. Cependant, il a souligné qu’il n’a jamais pu rester en dehors de ce qu’il avait créé.

«Il n’aurait pas pu vendre Lucasfilm et trouver quelqu’un pour diriger les films, mais ce n’est pas une retraite. Dans L’Empire contre-attaque et Le retour des Jedi, j’ai essayé de rester en dehors de ça, mais je n’ai pas pu. J’étais là tous les jours. Bien qu’ils fussent amis et aient fait un excellent travail, ce n’était pas la même chose que moi. C’était comme si ça m’avait été enlevé. Je savais que ça ne marcherait probablement plus, que je serais frustré. Je suis un de ces gars qui microgestion et je ne peux pas m’en empêcher. Alors j’ai pensé abandonner ça, apprécier ce que j’avais et j’avais hâte d’élever ma fille. De plus, je voulais construire un musée, ce que j’avais toujours voulu faire, alors j’ai pensé: si je ne fais pas ça maintenant, je ne le ferai jamais », dit-il.

Enfin, George Lucas a révélé qu’il était “très douloureux” d’abandonner tout ce qu’il avait construit pour inaugurer une nouvelle ère avec Mickey Mouse. Le directeur a ajouté qu’il avait déjà les plans consolidés pour la prochaine trilogie; cependant, Disney avait déjà tracé une autre voie.

«J’ai passé ma vie à créer Star Wars, 40 ans, et le quitter a été très douloureux, mais c’était ce que j’avais à faire. Je pensais avoir quelque chose de plus à dire sur les trois prochains films parce que j’avais commencé avec eux, mais ils ont décidé qu’ils voulaient faire autre chose. Les choses ne fonctionnent pas toujours comme tu veux, c’est la vie«.

Pourquoi George Lucas a-t-il vendu Lucasfilm en 2012? Il m’a expliqué pourquoi dans cet extrait de mon nouveau livre Star Wars Archives Eps I-III. ”

Il y a longtemps, Bob Iger a également rejoint la série de révélations autour de Star Wars et a déclaré, dans son livre intitulé Life’s Journey: Lessons Learned from 15 Years as PDG de Walt Disney, que George Lucas n’était pas du tout heureux. avec ce qu’ils faisaient avec la franchise. Même après cette situation, il a été rapporté que Lucas n’avait pas assisté à la première de The Rise of Skywalker, bien qu’on ne sache pas si son absence était de son plein gré ou s’il n’avait pas reçu d’invitation à l’événement.

Malgré tout cela, on sait que Disney a plusieurs plans réservés à Star Wars comme la prochaine série Obi-Wan Kenobi, la série Captain Cassian Andor avec Diego Luna, une série du créateur de Russian Doll et le film réalisé par Taika Waititi, entre autres. De même, le succès de Star Wars reste grâce à The Mandalorian, une série devenue un phénomène Disney Plus.

Brenda Medel J’adore regarder, parler, écrire et rêver de films. Ma série préférée s’appelle The Twilight Zone. Je chante toujours. Je n’arrête jamais de penser à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.