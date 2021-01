La franchise ‘Arme mortelle’ était l’un des plus importants pour Mel Gibson, car cela l’a cimenté en tant que héros d’action avec Danny Glover et malgré le fait que le quatrième opus soit arrivé il y a plus de 20 ans, tout indique que ce duo reviendra sur grand écran, puisqu’il a été récemment annoncé que Richard Donner prépare «Lethal Weapon 5», qui promet d’être le dernier volet.

Richard Donner, actuellement âgé de 89 ans, a eu de grands succès de films, allant de ‘Superman’ à partir de 1978, ‘Les Goonies’ 1985 et l’une de ses dernières œuvres était la saga ‘Arme mortelle’, qui a commencé en 1987 et a eu trois autres suites, même une série basée sur ces personnages a été faite, qui a atteint trois saisons.

À travers une interview pour The Telegraph, le réalisateur a évoqué les rumeurs sur son retour à la réalisation et il a finalement été confirmé que Richard Donner prépare ‘Lethal Weapon 5’ et qui assure sera la dernière livraison:

“C’est le dernier. C’est mon privilège et mon devoir de le mettre sur la table. C’est vraiment excitant … C’est le dernier, je vous le promets.

La rumeur d’un cinquième opus avait émergé depuis 2016, lorsque Shane noir Il a parlé de l’existence d’un scénario pour cet épisode où nous verrions Riggs et Murtagh affronter un groupe terroriste à New York au milieu de l’une des plus grandes tempêtes de cette ville et bien qu’il y ait eu une grande avancée dans cet épisode, non est allé de l’avant et on ne sait pas si ce script sera adapté ou si un nouveau est recherché pour ramener Mel Gibson et Danny Glover dans l’action.