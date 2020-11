En 1998, le réalisateur britannique John Madden porte au grand écran un titre dont le nom répond à Shakespeare in Love (Shakespeare passionné). Le film mettait en vedette Joseph Fiennes et Gwyneth Paltrow, qui grâce à ce travail d’acteur a remporté l’Oscar de la meilleure actrice. 21 ans après cet événement, l’actrice vétéran Glenn Close Elle ne semble pas convaincue par la décision de l’Académie et a fait ressortir son décalage.

Lors d’un entretien exclusif avec ABC News, la protagoniste de Fatal Attraction (1988) a été interrogée sur sa relation avec l’Oscar, d’autant plus que l’acteur a été nominé 7 fois au cours de sa carrière, mais n’en a jamais fini avec aucun statuette. Ainsi, il a exprimé sa gratitude pour les nominations, mais a immédiatement fait une révélation inattendue sur le prix décerné à Paltrow et a généralement noté que “cela n’avait aucun sens”.

«J’ai été nominé pour mon premier film, qui était Le Monde selon Garp (1982), et je crois sincèrement qu’être nominé par vos pairs est la meilleure chose qui puisse arriver. Je me souviens de l’année où Gwyneth Paltrow a battu cette incroyable actrice qui était à la gare centrale et je me suis dit: «Quoi? C’est comme … tu sais, ça n’a pas de sens«Il a dit en faisant référence à l’actrice brésilienne Fernanda Montenegro.

Ensuite, il a mentionné ce qu’il pense être les facteurs les plus importants pour remporter un Oscar et voici ce qu’il a dit:

“Je pense que celui qui gagne a beaucoup à voir avec la façon dont les choses ont été promues … La publicité, combien d’argent ils ont pour le mettre devant tout le monde.”

A cette occasion, l’actrice, qui incarne Pepper Potts dans le MCU, a concouru avec Cate Blanchett, Meryl Streep, Emily Watson et Fernanda Monténégro. Gwyneth Paltrow a non seulement remporté l’Oscar de la meilleure actrice, mais aussi la passionnée Shakespeare lui a permis de remporter la victoire avec le Golden Globe et le Screen Actors Guild Award.

Comme si cela ne suffisait pas, le passionné Shakespeare a également remporté un Oscar dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle pour Judi Dench, Meilleur scénario original, Meilleure bande sonore, Meilleur design de production, Meilleur design de costumes et Meilleur film. Le film raconte l’histoire d’amour entre Viola de Lesseps et un jeune William Shakespeare à l’époque où le dramaturge écrivait Roméo et Juliette.

Glenn Close pourrait avoir une autre occasion de remporter la statuette en or lors de la prochaine cérémonie des Oscars grâce à son travail sur le film Hillbilly, une élégie rurale sous la direction de Ron Howard et dont il partage les crédits avec Amy Adams. Ici vous pouvez lire la critique de Cinéma PREMIERE.

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.