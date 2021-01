Il y a alors Hollywood Bollywood (pour le cinéma musical indien, de Bombay), Nollywood (pour le cinéma nigérian, deuxième industrie cinématographique au monde pour les films produits par an) et plus récemment, Kollywood, pour le cinéma produit en langue tamoule, dans l’état du Tamil Nadu (Inde) et qui se concentre sur les films d’action à gros budget.

Après des mois sans nouvelles de l’Inde concernant l’industrie cinématographique (pratiquement depuis le début de la quarantaine), il se trouve que le plus grand succès mondial de cette semaine vient de là, comme le film Maître a fait ses débuts en Inde, aux Émirats arabes unis, en Australie, à Singapour, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, et on estime qu’au total il a ajouté 18 millions de dollars (MDD) mondial.

Rien qu’en Inde, il accumule 15 millions de dollars, et aux États-Unis, 75 cinémas suffisaient pour avoir la meilleure moyenne par théâtre et faire ses débuts à la 9e place. Nous avons dit «est estimée» parce que l’Inde, en opération, ressemble plus à un continent qu’à un pays, et il est difficile d’en connaître précisément le nombre. À Singapour, c’était aussi la 1ère place (0,75 million de dollars) et en Australie, il a commencé avec 0,47 million de dollars,

Le succès de Maître coïncide avec l’annonce d’un plan de vaccination massif en Inde, et leur nombre est une prouesse puisque dans les pays asiatiques, les cinémas continuent à fonctionner à une capacité maximale de 50%.

Non loin de là en Chine Âme est devenu le troisième film le plus rentable de Pixar, à 43,1 millions de dollars, derrière seulement le phénomène Noix de coco et Indestructibles 2. Dans 10 autres marchés d’outre-mer, le film a ajouté 2 millions de dollars de plus, portant son cumul à 4,5 millions de dollars (Arabie saoudite), 4,3 millions de dollars (Taiwan), 1,2 $ (Singapour) et 1,0 $ (Émirats arabes unis). Ce vendredi, il atteindra deux autres marchés, la Russie et la Corée du Sud, avec lesquels il pourrait atteindre 70 millions de dollars et, avec lui, dépasser la somme totale de Mulan globalement.

L’héroïne a avancé de deux crans supplémentaires et avec 141,7 millions de dollars dans le monde, c’est déjà le 13e film le plus rentable de 2020. Atteindre le top 10? C’est possible, mais compliqué, car il faudrait 202 millions de dollars … et que les cinémas d’Europe ouvrent comme par magie.

Cette semaine, Diana Prince a ajouté 5,2 millions de dollars sur 42 marchés, ce qui porte son cumul à 105,9 millions de dollars dans les territoires d’outre-mer et à 35,2 millions de dollars aux États-Unis. Ses plus grands marchés restent la Chine (25,0 $) et l’Australie (16,1 $), et il atteindra bientôt plus de petits territoires pour continuer à ajouter des dollars à ses coffres. Cette semaine, il a fait ses débuts en Russie (avec des cinémas à 25% de capacité, à la 2e place (2,6 millions de dollars) derrière le phénomène local Le dernier guerrier: racine du mal, Cela représente 24,5 millions de dollars.

Le tireur d’élite

Liam Neeson peut se vanter d’être le premier acteur à ajouter deux premières places dans l’ère-COVID aux États-Unis, car cette semaine il a fait ses débuts à la 1ère place avec Le protecteur, en ajoutant 3,7 millions de dollars. Quel était l’autre? Revenge implacable (Voleur honnête) qu’en octobre dernier, il a empoché 4,1 millions de dollars lors de son week-end de départ et s’est terminé avec 14,1 millions de dollars aux États-Unis et 28,3 millions de dollars dans le monde.

Avec seulement 43% des salles ouvertes, le film l’a emporté sur WW84, The Croods 2, Nouvelles du monde (8,5 millions de dollars accumulés depuis Noël), Chasseur de monstre (9,0 millions de dollars en 1 mois sur le panneau d’affichage) et Les folies de l’empereur, Animation Disney dont la rediffusion ne pouvait ajouter que 0,17 million de dollars sur 744 écrans.

Autres numéros sur le panneau d’affichage

Démon Slayer le film. L’animation la plus populaire de 2020 a déjà porté son cumul à 377 millions de dollars, dont 345 dollars ont été amassés au Japon.Les Croods 2. Présent sur 17 marchés, il accumule 135 millions de dollars dans le monde. Il a 6 millions de dollars de prendre Uni le titre d’animation hollywoodien le plus populaire de 2020. Derrière les États-Unis (39,2 millions de dollars) se trouvent l’Australie (12,1 dollars) et la Russie (11,7 dollars).Une petite fleur rouge. Au milieu de la semaine, le film est entré dans le top 10 mondial de 2020, laissant de côté un autre titre chinois (Sacrifice) Aujourd’hui accumule 182 millions de dollars. guichet



