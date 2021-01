Il semble que l’image s’éclaircit pour les fans de Godzilla et de King Kong. Après des négociations tendues, selon le Hollywood Reporter, Warner Bros.et Legendary Entertainment sont parvenus à un accord par lequel le film ‘Godzilla contre Kong‘maintiendra sa première simultanée dans les salles aux États-Unis et HBO Max le 21 mai 2021.

“Un accord signifie que les deux parties sont sur le point d’éviter une éventuelle confrontation juridique sur la décision surprenante de WarnerMedia de mettre l’intégralité de son catalogue 2021 sur son service de streaming HBO Max à la même date que les films sortent en salles”, déclare le Article THR. “L’annonce sans précédent de Warner a pris tous les talents et cinéastes par surprise, et Warner négocie maintenant avec des dizaines de parties prenantes pour obtenir une compensation pour la perte potentielle de part des bénéfices.”

Les médias avancent également que les deux études seraient sur le point de parvenir à un accord similaire pour ‘Dune‘, La prochaine épopée de science-fiction de Denis Villeneuve qui devrait sortir dans les salles américaines et HBO Max le 1er octobre 2021. L’accord est imminent, mais aucun autre détail n’a été publié.

Rappelons que l’étude, qui est à l’origine du MonsterVerse et de l’adaptation du roman bien connu de Frank Herbert, était auparavant en négociation avec Netflix sur la possibilité de distribuer le dernier opus de la franchise des monstres géants pour un montant d’environ 250 millions de dollars, mais WarnerMedia a fini par bloquer cette offre et a annoncé plus tard sa sortie simultanée dans les salles et HBO Max sans consulter Legendary, qui l’a découvert à peine 30 minutes avant l’annonce officielle.

Donc et considérant que Legendary a fourni environ 75% du budget de 165 millions de dollars, tous deux de ‘Godzilla vs. Kong »à partir de« Dune », la société se sentait clairement lésée et préparait des poursuites judiciaires pour contester la décision de WarnerMedia, si la société ne se conformait pas à leurs exigences.

Réalisé par Adam Wingardy avec entre autres Alexander Skarsgrd, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Eiza Gonzalez, Ziyi Zhangy Millie Bobby Brown, ‘Godzilla contre Kong‘sert de suite à la fois à’ Kong: Skull Island ‘(2017) et’ Godzilla ‘(2014) et’ Godzilla II: le roi des monstres ‘(2019). Sa première est prévue pour aujourd’hui le 21 mai 2021 avec le synopsis suivant:

“Dans un nouveau monde où l’homme et le monstre coexistent désormais, Monarch doit ouvrir la voie à un avenir prospère aux côtés des Titans, en gardant l’humanité sous contrôle. Cependant, des factions rivales commencent à apparaître qui veulent manipuler les Titans pour leur propre bénéfice, menaçant de mettre fin à toute vie sur la planète. Pendant ce temps, sur Skull Island, une étrange activité sismique attire l’attention de Godzilla et de Kong, provoquant un conflit entre eux. “