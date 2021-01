L’une des productions les plus importantes pour 2021 est ‘Godzilla contre Kong’, qui définira l’avenir du MonsterVerse, une franchise qui compte jusqu’à présent trois productions et on s’attend à ce que ce crossover soit dans le goût du public pour continuer à développer plus de batailles de ce type, et apparemment cela ouvrirait la porte à plus kaijus, car selon certains rapports, «Godzilla vs Kong» présentera un autre monstre pertinent pour les futures productions.

Après quelques retards dans sa production et en raison de la pandémie de coronavirus dans le monde, ‘Godzilla contre Kong’ est terminé et après avoir laissé un différend entre Warner et Legendary pour l’amener à la plate-forme HBO Max en plus d’avancer enfin sa première, qui est prévue pour le 26 mars 2021 et on s’attend à ce que dans les prochains jours la première bande-annonce officielle soit publiée.

Mais apparemment, ce film ne nous montrera pas seulement ces deux titans, comme certains rapports l’indiquent ‘Godzilla vs Kong’ mettra en vedette un autre monstre, rien que Mokele-Mbembe, qui a été mentionné dans “ Godzilla: le roi des monstres ” et il a été révélé qu’il était vivant, mais qu’il ne pouvait pas être vu, car seul un nuage de poussière a été montré, mais on s’attend à ce qu’il puisse être présenté avec d’autres kaijus importants et tiré de différentes mythologies.

Le monstre Mokele-Mbembe est décrit comme un type éléphant sans oreilles avec des crocs vers le bas, une bouche en forme de crocodile et une grande corne qui rayonne d’énergie verte et dans “ Godzilla: le roi des monstres ”, il apparaît marqué sur une carte du Congo, de sorte qu’il pourrait bien avoir son apparition dans cet épisode avec Mechagodzilla, qui aurait également un intérêt.