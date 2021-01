Après les grandes pertes présentées en 2020 à la suite de la pandémie mondiale, Warner Bros a pris une décision qui n’a finalement pas plu à une grande partie de l’industrie, puisqu’elle emporterait toutes ses sorties 2021 dans les cinémas ouverts. et simultanément à la plateforme HBO Max, Cela a causé un grand désaccord avec certains producteurs alliés, mais apparemment il pourrait y avoir un règlement très bientôt, car selon certains rapports, Warner pourrait conclure un accord avec Legendary concernant «Godzilla vs Kong».

La décision d’apporter ses premières à la plate-forme HBO Max a provoqué le mécontentement de Legendary, avec qui Warner a travaillé à faire «Godzilla contre Kong», cette société de production envisageait donc une réclamation légale pour empêcher que cela ne se produise et n’atteignait les cinémas que pour avoir une collection plus élevée.

Selon des informations provenant de sources proches, Warner pourrait s’installer avec Legendary, ce qui donnerait au légendaire un montant d’unenviron 160 millions de dollars pour garantir votre investissement et ainsi pouvoir amener “ Godzilla vs Kong ” sur la plate-forme HBO Max, bien que cet arrangement ne soit pas encore arrivé avec ‘Dune’, film dans lequel les deux sociétés de production ont également travaillé.

On s’attend à ce que “ Godzilla vs Kong ” soit l’un des films les plus importants de cette 2021, car ce sera le test décisif pour continuer avec le “ MonsterVerse ”, une franchise qui a connu des hauts et des bas, car ‘Godzilla’ et ‘Kong: Skull Island’ avait des collections favorables, mais ‘Godzilla: le roi des monstres’ Il n’a pas eu un bon accueil et on s’attend à ce que ce crossover soit celui qui anime cet univers et il ne reste plus qu’à attendre sa prochaine date de sortie 21 mai 2021.