Le début de la nouvelle année signifie également commencer la saison des récompenses. En plus des Oscars, les Golden Globes 2021 seront également une référence au sein de l’industrie et donc les prédictions de ce qui se passera à la date et à la cérémonie tant attendues sont des informations dont il faut parler. Voici tout ce que nous savons.

Généralement le Globes dorés ont lieu au cours du mois de janvier, mais cette 2021 la date fixée par l’Association de la presse étrangère a choisi le Dimanche 28 février pour mener à bien sa cérémonie de remise des prix, il y a donc de moins en moins de manquants et les prévisions sont à l’ordre du jour.

A l’origine, cette journée du 28 était réservée aux Oscars, mais depuis qu’ils ont déménagé jusqu’en avril, les Globes en ont profité et en ont profité pour organiser leur 78e gala au Beverly Hilton en Californie.

le les nominations seront annoncées le 3 février.

Une des particularités des Golden Globes est qu’en plus de récompenser le meilleur du cinéma, ils reconnaissent également le meilleur qui s’est passé à la télévision tout au long de l’année. Les films et séries suivants pourraient figurer parmi les nominés.

Cinéma

Meilleur film dramatique

Meilleur film, comédie ou comédie musicale

la télé

Meilleure série dramatique

La CouronneOzarkLe MandalorienPays De LovecraftTuer EvePerry MasonBridgertonNous Sommes Qui Nous SommesLes Garçons

Meilleure série musicale ou comique

Schitt’s CreekRamyThe GreatInsecureEmily in ParisMort à moi

Meilleure mini-série ou série limitée

Le Gambit de la ReineUnorthodoxePersonnes NormalesLa Règle ComeyL’annulationMme AmériqueJe peux te détruire



