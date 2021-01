Le 35e gala de livraison Prix ​​Goya sera marqué par 2 choses: une, le manque de public dû à la pandémie, mais aussi par le succès des nominations du film ‘Adu‘, qui sera le grand favori avec 14 nominations.

Ruban Salvador Calvo sur le drame de l’immigration sera celui avec le plus de nominations pour les prix, suivi de ‘Filles‘ et ‘Akelarre‘, qui ont obtenu 9.

Ils sont déjà après ‘Le mariage de Rosa“avec 8 nominations,”Plage noire‘avec 6 et’Ane‘ et ‘Sentimental‘avec 5.’L’inconvénient‘,’Des histoires regrettables‘,’Les Européens‘,’Tu ne tueras pas‘ et ‘Exploser, exploser‘accumuler 3.

Principaux nominés

Meilleur réalisateur: Salvador Calvo (Adú); Juanma Bajo Ulloa (bébé) Iciar Bollain (Le mariage des roses) et Isabel Coixet (Neige à Benidorm)

Meilleur film: Adú, Ane, Rosa’s Wedding, The Girls et Sentimental.

Meilleure nouvelle réalisation: David Pérez Sañudo pour Ane, Bernabé Rico pour El inconveniente, Pilar Palomero pour Las chicas et Nuria Giménez Lorang pour My Mexican Bretzel.

Meilleure actrice principale: Amaia Aberasturi (Akelarre), Patricia López Arnaiz (Ane); Kiti Mánver (L’inconvénient) et Candela Peña (le mariage de Rosa)

Meilleur acteur principal: Mario Casas pour You will not kill, Javier Cámara pour Sentimental, Ernesto Alterio pour Un monde normal et David Verdaguer pour One for all.

Meilleure nouvelle actrice: Jone Laspiur pour Ane; Paula Usero pour le mariage de Rosa; Milena Smith pour You will not kill et Griselda Siciliani pour Sentimental

Meilleure actrice dans un second rôle: Juana Acosta pour El inconveniente; Verónica Echegui pour Explode, Explode; Nathalie Poza pour le mariage pour filles de Rosa et Natalia de Molina

Meilleur nouvel acteur: Adam Nourou pour Adú, Chema del Barco pour El plan, Janick pour Lamentable Stories et Fernando Valdivielso pour You will not kill.

Meilleur acteur dans un second rôle: Álvaro Cervantes pour Adú, Sergi López pour Rosa’s Wedding, Juan Diego Botto pour les Européens et Alberto San Juan pour Sentimental.

Meilleur scénario original: Alejandro Hernández pour Adú; Claro García et Javier Fesser pour Lamentable Stories; Alicia Luna et Iciar Bollain pour le mariage de Rosa et Pilar Palomero pour les filles

Meilleur scénario adapté: David Pérez Sañudo et Marina Parés Pulido d’Ane; Bernardo Sánchez et Marta Libertad Castillo pour Les Européens; David Galán Galindo et Fernando Navarro pour les origines secrètes et Cesc Gay pour Sentimental.

Meilleur film d’animation: La gallina Turuleca

Meilleur film documentaire: Anatomie d’un dandy, Lettres humides, L’année de la découverte et Mon Bretzel mexicain.

Meilleur film européen: Corpus Christi, The Officer and the Spy, The Father and Falling

Meilleur film ibéro-américain: L’agent taupe (Chili), L’oubli que nous serons (Colombie), La llorona (Guatemala) et je ne suis pas ici (Mexique).

Le gala

Le gala, comme on le sait depuis des mois, sera présenté par Antonio Banderas et María Casado sur 27 février au Soho CaixaBank Theatre à Malaga.

L’organisation a voulu préciser qu’elle ne veut pas de fêtes avant ou après le gala et qu’elles sont interdites par la pandémie.

Le gala s’adaptera à la nouvelle situation, avec des restrictions de capacité et des mesures sanitaires extrêmes, et sera une cérémonie responsable, solidaire, émotionnelle et proche, dans laquelle l’art, le talent, la créativité et l’imagination de la monde du cinéma.