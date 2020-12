La vieillesse est un sujet déjà surexploité au cinéma. Soit pour nous faire voir qu’il n’y a rien qui nous prépare à l’arrivée du troisième âge, soit pour souligner que cette étape de la vie peut être pleinement appréciée et qu’il ne faut avoir honte de rien quand on arrive à maturité. Désormais, le réalisateur Santiago Requejo rejoint cette tendance avec son film Abuelos, qui a en son cœur une histoire bien intentionnée de courage et de résilience qui tente d’avoir un impact sur plusieurs générations, mais qui, en raison de certains échecs, n’attireront l’attention que d’un petit secteur.

On nous présente l’histoire d’Isidro, Desi et Arturo, trois amis de toujours qui ne sont plus des enfants. Un beau jour, Isidro a une idée après avoir assisté à un entretien d’embauche dans lequel il échoue: monter une crèche. Inspiré par son illusion, l’homme recherchera l’aide de ses collègues, qui le soutiennent à chaque tournant, pendant qu’ils tentent de régler les choses dans sa vie personnelle.

Le film se distingue par deux éléments principaux, qui sont les performances du tertiaire stellaire et sa bonne manipulation du poisson hors de la ressource en eau. Les protagonistes sont habitués à une vie modeste, loin de la modernité croissante et de la préférence de la société actuelle pour la technologie. En ce sens, le choc qui survient lorsqu’ils entrent dans un monde dominé par les jeunes et leurs «termes anglo-saxons» (comme l’un d’eux le mentionne) est hilarant, d’autant plus que l’on met beaucoup l’accent sur la tendresse de voir des amis se battre pour son rêve. Cette touche humaine imprègne tout le projet.

Cependant, on ne peut pas en dire autant de l’adresse ou de l’histoire sous-jacente. En regardant le film Grands-parents, Il est clair que Requejo est en pilote automatique, laissant son solide casting faire son travail et attendant que le public soit captivé pour le nouvel angle qui est donné à un récit autrement usé, mais qui, curieusement, continue de l’aimer.

Une autre chose qui peut être applaudie à propos de la bande est son montage, qui lui donne un rythme rapide et concis. Pas une seule scène n’est gaspillée en questions inutiles ou en dialogues de remplissage. Tout est essentiel pour faire avancer l’intrigue – et cela fonctionne également parfaitement, puisqu’à seulement une heure et demie, rien ne semble fastidieux.

Avec tout cela, le film Abuelos devient un film de bien-être épanouissant, une ode à la folie d’essayer de nouvelles choses qui est également un divertissement familial parfait à apprécier en ces temps vides sur le panneau d’affichage. Peut-être que cela n’ajoutera rien de nouveau à la formule qu’il utilise et que nous le verrons très probablement bientôt à la télévision dans une série de films de motivation, mais n’est-ce pas simplement ce dont nous avons besoin maintenant? Il se peut que la clé pour vivre pleinement la vie soit d’apprendre à faire une simple «dynamique de groupe».

Titre original: Grands-parents

Réalisateur: Santiago Requejo (Rhodéa)

Acteurs: Carlos Iglesias, Roberto Álvarez, Ramón Barea, Clara Alonso

Date de sortie:24 décembre 2020 (États-Unis)

