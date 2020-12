Guillermo del Toro fera une reprise des Titanes del Pacífico. Cela est dû au fait qu’un nouvel anniversaire du film sera bientôt célébré. Cela a été annoncé par le réalisateur mexicain via son compte Twitter.

C’est une nouvelle façon de profiter de Titans of the Pacific.

Tout a commencé lorsque le compte rendu officiel du portail Collider a partagé le lien vers un article dans lequel il est soutenu que l’aventure kaijus de Guadalajara est l’une de ses œuvres les plus sous-estimées. C’était là quand, fidèle à son habitude de garder ses réseaux et ses liens avec le public actifs, le créateur a retweeté le message, ajoutant le message suivant dans l’en-tête:

“Pour son anniversaire, je prévois d’organiser un week-end de projections 3D et IMAX – si vous ne l’avez pas vu comme ça, vous ne l’avez pas vu du tout!”

Pour son anniversaire, je prévois de faire un week-end de projections Imax 3-D – Si vous ne l’avez pas vu comme ça, vous ne l’avez pas vu du tout! https://t.co/siAWTOJxxG – Guillermo del Toro (@RealGDT) 2 décembre 2020

Les réactions ont évidemment été rapides, les fans du film de 2013 exprimant leur enthousiasme à le revisiter en grand format et dans toute sa splendeur. Bien qu’il n’ait pas été spécifiquement dit à quelle date une telle projection serait faite, il y a déjà beaucoup d’attentes à ce sujet..

Il est curieux que cette initiative ait été prise, d’autant plus que, l’année prochaine, cela fera à peine 8 ans que le film est sorti et, généralement, les anniversaires sont célébrés tous les 5 ou 10. Ou faudra-t-il attendre 2023?

En plus de la renaissance des Titans du Pacifique, une série est en préparation pour Netflix. Voici tous les détails.

titans guillermo del toro du pacifique



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je gravirai les «Philly Steps» et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.