Un prochain film Legendary Pictures plongera le gigantesque singe de Skull Island dans un combat acharné avec le roi destructeur du kaiju. D’autre part, dans la bande-annonce récemment publiée pour Godzilla contre Kong étaient notables certaines allusions (voulues ou non) à l’univers de Pacific Rim qui nous font rêver d’une fusion possible entre les deux franchises. Et oui, notre cher Guillermo del Toro exprime aussi de tels espoirs!

Cette semaine, quelques minutes avant que le cinéaste de Guadalajara ne mette sur la table la viabilité d’un crossover, via Twitter, il est arrivé qu’un utilisateur ait partagé l’image précédente (une capture d’écran de la bande-annonce publicitaire de Godzilla vs Kong) où le monstre japonais est vu dans le au milieu d’une ville de grands immeubles et de néons.

Ce tweet a immédiatement attiré l’attention du spécialiste de l’animation et des effets visuels Stephen King – oui, c’est un autre Stephen King, pas le maître de l’horreur – qui, après avoir collaboré Pacific Rim Il était inévitable d’évoquer le titre de ce film, où l’un de ses combats spectaculaires entre les robots géants Jaegers et le kaiju antagoniste se déroule dans la ville de Hong Kong, pleine de néons distinctifs.

“Vous devriez tous jeter un œil à Pacific Rim”King a également écrit sur Twitter à partir de cette image. Il a également marqué le très Guillermo del Toro, qui a réalisé le film de 2013 susmentionné et a ainsi été applaudi par le public pour son hommage (et sa contribution) impeccable au genre mecha, avec de superbes effets visuels et des séquences d’action mémorables.

«Personnellement, j’aime voir des néons, des batailles navales, des démolitions de bâtiments, etc., car secrètement – peut-être – l’univers Pacific Rim coexiste dans l’univers kaiju de Legendary, et peut-être qu’un jour ils se battront!«Le lauréat d’un Oscar a répondu aux tweets précédents, suggérant que Godzilla et King Kong pourraient à l’avenir affronter Jaegers en tant que Gipsy Danger.

Cependant, le Mexicain précise que “Il ne parle qu’en tant que fan” et que “Il n’est pas prévu de revenir” au président exécutif de Pacific Rim, dans une hypothétique troisième tranche. Il vaut donc mieux ne pas s’exciter à l’avance.

Parler uniquement en tant que fan BTW – NO prévoit de revenir. – Guillermo del Toro (@RealGDT) 26 janvier 2021

Une intégration potentielle de la marque Pacific Rim dans MonsterVerse de Legendary Pictures a été décrite il y a quelques années par Steven S. DeKnight (réalisateur de Titans of the Pacific 2: The Insurrection) “Comme une étape naturelle”, bien que non assuré. Pour l’instant, dans le cadre de la franchise inaugurée par Guillermo del Toro, cette année la série animée devrait atteindre Netflix Pacific Rim: le noir.

Godzilla vs Kong sera présenté en première simultanément dans les salles et HBO Max le 26 mars.

godzilla vs. jante kong guillermo del toro pacifique



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.