L’histoire et l’influence du rock en espagnol ont été dépeintes à travers divers véhicules narratifs, qu’il s’agisse de livres, de films ou, comme c’est le cas avec Rompan todo, dans une série documentaire qui aborde différents épisodes de rock à travers des interviews et des archives. Cela résulte non seulement de l’intérêt des mélomanes mais aussi du public en général.

S’inspirant des carrières exceptionnelles des groupes qui ont donné l’espagnol au rock n’roll, le réalisateur Talarico difficile à côté du scénariste Nicolas Entel et le producteur acclamé Gustavo Santaolalla ils parviennent à nous transporter aux moments les plus importants de l’histoire de l’Amérique latine par la main des meilleurs représentants du rock en espagnol. Rompan Todo s’inspire de l’histoire, des anecdotes et des meilleures chansons pour livrer six épisodes de pur plaisir et de nostalgie.

Nous avons pu échanger avec les trois responsables en charge du projet et ils nous ont partagé quelques détails sur l’inspiration et l’objectif de donner vie à ce documentaire.

Il n’y a pas d’éléments qui émeuvent plus les masses en Amérique latine que le sport, la politique et surtout la musique. La pertinence et l’influence de ces deux derniers éléments dans l’histoire du continent ont été à l’origine de l’idée de réaliser ce documentaire. C’est ce que dit le réalisateur de la série Picky Talarico

«Nous pensions que les thèmes qui traversaient fortement toute l’Amérique latine étaient la musique, la politique et peut-être le sport. Entre les allées et venues on a pris la musique et la politique puisque l’on s’est rendu compte que le contexte socio-politique n’est pas séparé du rock. Enfin et en sollicitant les conseils de collègues journalistes, nous avons commencé à former une structure narrative pour réaliser le documentaire rock », révèle Picky.

“S’ils sont la patrie, je suis un étranger” C’est l’une des phrases que l’auteur-compositeur-interprète argentin, Charly García, mentionne dans l’un des épisodes et qui englobe les sentiments de tout un continent en ces temps difficiles. Et même si la relation entre politique et musique peut paraître folle, le travail d’équipe entre les responsables du projet a réussi à équilibrer ces éléments de manière organique et fidèle à son histoire.

«Au moment où nous prenons la décision d’ajouter un réalisateur pour les six épisodes, puis un gars comme Gustavo Santaolalla au projet, il devient un monstre à trois têtes. Équilibrer tous les éléments impliqués dans le documentaire était un travail d’équipe qui s’est déroulé de manière très organique parce que cela s’est passé ainsi dans l’histoire. Il n’est pas nécessaire de mentir ou de changer les choses dans l’ordre; il y a vraiment une progression dramatique qui s’est produite de cette manière », souligne Nicolás Entel.

La série entrelace un dialogue entre l’histoire d’une Amérique latine en proie aux dictatures, la répression et la censure, avec les expériences et les visions musicales des différentes figures de la Rock latin de 1955 à nos jours. Et même lorsqu’il est difficile d’imaginer le lien entre le rock et le contexte socio-politique, le documentaire y parvient parfaitement.

«Les gens ne faisaient pas nécessairement un lien entre la musique rock et la réalité sociopolitique qui régnait dans les pays à cette époque. Ce qui se passe, c’est qu’ils ont une connexion directe, c’est pourquoi ils nous ont emmenés en prison pour jouer de la guitare électrique et avoir les cheveux longs. Parce que sans appartenir à aucun parti politique, nous avons mobilisé de nombreuses personnes et nous étions un élément de changement oppositionnel », partage Gustavo avec nous.

L’un des grands obstacles que certains musiciens ont du mal à surmonter dans leur carrière artistique est la barrière du temps. Et le fait est qu’au fil des années, de nombreux groupes n’ont pas réussi à franchir cette barrière, restant oubliés dans l’histoire; mais ce n’est pas le cas du rock en espagnol. Même si de nombreux groupes phares de cette époque se sont dissous, leurs chansons ont réussi à transcender des générations entières sans perdre l’impact et la force de leur essence, transmettant toute cette énergie aux nouvelles générations.

«Je crois que l’information qui émerge de ce contexte et se cristallise dans cette musique a un pouvoir que vous ne pouvez pas ignorer. C’est avoir créé une force et une énergie qui proviennent de ces réalités. C’est pourquoi il était si important de dire le contexte d’où venait cette musique. Tout est fréquence dans la vie et avec cette musique c’est pareil; De nouvelles générations d’enfants naissent et ils adorent ces chansons », explique Gustavo.

Mais si Rompan Todo aborde largement l’histoire comme un véhicule de conduite, quel avenir pour Rock en Amérique latine? surtout si le monde en 2020 est entré en pause pour beaucoup d’entre nous:

«Nous sommes maintenant dans un moment où nous sommes en quarantaine avec de la roche et nous attendons ce changement. Désormais en quarantaine, la vente de guitares électriques s’est développée, notamment chez les femmes. Dans le documentaire, nous le disons; il y a une grande partie de l’avenir du rock qui réside dans les femmes et en Amérique latine ». Gustavo Santaolalla conclut

