Voici les premières de HBO (sur ses chaînes de télévision et sa plateforme de streaming) pour février 2021. Le deuxième mois de l’année s’accompagne de films primés lors de festivals internationaux, de documentaires sur des artistes passionnés et des athlètes de renom. De nouvelles saisons et épisodes de séries originales arrivent également (via HBO México, El País et Forbes).

Cependant, il est important de mentionner que, lorsque certains titres arrivent, il y en a d’autres qui quittent la plateforme HBO Goy compris Miss Bala, The Reason to Be With You: A New Journey, Colette, The LEGO Movie 2 et A Dog’s Way Home.

Voici tout ce qui est nouveau du Home Box Office en février.

2 février

Ronaldo (documentaire)

Ce documentaire explore la vie personnelle et professionnelle de l’une des personnalités les plus célèbres du football: Cristiano Ronaldo, vainqueur du Ballon d’Or, également connu sous le nom de CR7.

5 février

La zone (série)

À l’occasion de l’anniversaire d’une catastrophe nucléaire dans le nord de l’Espagne, un corps est retrouvé dans la zone d’exclusion et l’inspecteur de police Héctor Uría retourne au service pour enquêter sur l’affaire.

Honey Boy: A Lovely Boy (film)

Shia LaBeouf écrit et joue dans ce film primé au Sundance Special Jury Award, basé sur sa propre enfance dysfonctionnelle.

6 février

Histoires effrayantes à raconter dans le noir (film)

Une autre des premières de HBO sortira en février 2021. Guillermo del Toro donne vie à une série de contes d’horreur effrayants qui menacent la vie d’un groupe d’adolescents.

9 février

Black Art: In the Absence of Light (documentaire)

À travers des entretiens avec des historiens, des experts, des conservateurs et des collectionneurs, il offre un regard vibrant sur une nouvelle génération d’artistes afro-américains, qui commencent leur voyage.

13 février

Photographie (film)

Issa Rae (de la série “Insecure”) joue dans ce drame romantique comme Mae Morton, une femme en quête d’amour et du passé de sa mère.

16 février

Yusuf Hawkins: Storm Over Brooklyn (documentaire)

Une exploration de l’assassinat de Yusuf en 1989, déclenchant un combat pour la justice qui a inspiré et divisé New York.

20 février

Dolittle (film)

Dans l’une des premières de HBO en février 2021, Robert Downey Jr.incarne le célèbre et excentrique médecin et vétérinaire qui a la curieuse capacité de parler aux animaux.

21 février

Difficile (série, saison 2)

Sofia est une femme au foyer calme qui hérite d’une société de films pornographiques après la mort subite de son mari. Que faut-il faire? Si vous décidez de diriger l’entreprise, vous devrez réévaluer certaines de ses valeurs.

23 février

Fake Famous (documentaire)

A travers une expérience de «création» d’influenceurs, la fascination actuelle pour les réseaux sociaux sera explorée.

27 février

Le passé qui nous unit (film)

Michelle Williams et Julianne Moore, lauréate d’un Oscar, jouent dans ce drame sur deux femmes unies par le passé et le destin.

De plus, de nouveaux épisodes de The Visitors et CB Strike: Lethal White seront présentés en première les 14 et 15 février..

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.