Selon Deadline, HBO a commencé le développement d’un nouveau spin-off de “ Game of Thrones ” avec une série préquelle intitulée“ Contes de l’oeuf de Dunkand ”, à nouveau basé sur les romans de l’auteur George RR Martin.

Le médium avance que le projet se déroulera dans les romans fantastiques de Martin qui ont inspiré l’adaptation de la série à succès HBO. La nouvelle série suivra les aventures de Dunk (Ser Duncan le Grand) et Egg (le futur roi Aegon V Targaryen, surnommé Aegon l’improbable) quelque 90 ans avant les événements de “ A Song of Ice and Fire ”.

À l’heure actuelle, aucun écrivain n’est attaché à ce projet basé sur les œuvres de Martin qui comprend trois romans: “ The Hedge Knight ”, “ The Sworn Sword ” et “ The Mystery Knight ” ( The Mysterious Knight), de 1998, 2003 et 2010 respectivement. Tous ont été publiés dans la compilation 2015, “ Un chevalier des sept royaumes ” (Le chevalier des sept royaumes).

Le projet impliquera la deuxième série dérivée de “ Game of Thrones ” après “ House of the Dragon ”, l’histoire complète de la maison de Targaryen, une lignée royale qui apparaît dans la saga “ A Song of Ice and Fire ” et dont la première atteindra la chaîne en 2022. La production de cette série débutera dans quelques mois, principalement en Angleterre et à Belfast (Irlande du Nord), principal site de «Game of Thrones».