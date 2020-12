La plateforme de streaming HBO Max (jusqu’à présent disponible uniquement aux États-Unis) prévoit d’atterrir en Amérique latine et en Europe en 2021, et pour conquérir le marché international, il se tournera vers les matériaux précieux de DC Comics. Selon un rapport récent, le serveur appartenant à Warner Media envisage déjà de générer un contenu original en dehors des États-Unis basé sur l’univers de la bande dessinée susmentionné.

Paraphraser Casey Bloys, responsable de la programmation chez HBO Max, Deadline a rapporté cette semaine que la plateforme “J’explorais quels contenus liés à DC Comics pourraient être créés en dehors des États-Unis, sur la base de leur catalogue de titres de genre”.

Comme le souligne le média, la marque HBO a déjà produit des séries étrangères telles que Wasteland (République tchèque) et La Vida Secreta de las Parejas (Brésil); même au Mexique, des titres comme Sr. Ávila et Capadocia ont vu le jour. Cependant, adapter les récits de DC Comics en Europe, en Asie et en Amérique latine sera une nouveauté complète dans le répertoire des originaux de Home Box Office, Inc.

En ce sens, cela devient une possibilité pour HBO Max de promouvoir des projets d’animation ou d’action réelle où, des super-héros et des méchants canoniques des dessins animés, les versions apparaissent couplées au contexte d’une région ou d’une culture spécifique. Warner Bros.Animation a suivi une ligne similaire quand en 2012 il a sorti la série de courts métrages Le Batman de Shanghai, qui présentait un homme chauve-souris plongé dans un monde plein d’iconographie asiatique.

À propos de la future insertion de HBO Max sur le marché international, Bloys a déclaré ce qui suit (lors d’une conférence virtuelle du Web Summit 2020):

«Nous allons travailler pour voir le contenu DC dans d’autres pays en dehors des États-Unis. […] Une des choses que nous allons faire avec Max est que toutes nos productions internationales finiront par vivre dans Max et nous ferons un meilleur travail de coordination entre toutes les personnes qui programment en Europe, en Amérique latine et en Asie, donc s’il y a quelque chose que nous développons cela a un réel attrait transfrontalier, nous pouvons le souligner.

HBO Max accueillera toutes les grandes productions cinématographiques Warner Bros. de 2021, en même temps que leur diffusion en salles. Arrêtez-vous pour découvrir quels sont ces titres, et ici pour vérifier les réactions de certains exposants.

