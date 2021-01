Soulignée par le contexte de crise sanitaire, la tendance des conglomérats médiatiques vers le divertissement à domicile est indéniable. A l’instar de Disney, WarnerMedia continue d’explorer des moyens d’augmenter l’attractivité de sa propre plateforme de streaming et ainsi engager des abonnés potentiels qui sont sans aucun doute à la recherche de nouveauté mais aussi d’une bonne dose de nostalgie. En ce sens, que diriez-vous d’une suite du phénomène des années 90 Batman: la série animée bientôt dans le catalogue HBO Max? Il vaut la peine de dire que quelques leaders d’opinion ont récemment affirmé qu’un tel projet était une réalité.

Dans le dernier épisode du podcast FatMan Beyond (via), ses animateurs Kevin Smith et Marc Bernardin Ils ont parlé des nouvelles au sein de DC et de l’univers cinématographique Marvel, avec un accent particulier (bien sûr) sur WandaVision. Cependant, un court segment de son long discours a révélé un projet présumé impliquant Bat Man et une émission emblématique des années 1990.

«HBO Max envisage de faire une suite à Batman: la série animée“Dit Bernardin, auquel Smith a ajouté que”Je ne suis pas impliqué, mais j’ai également entendu cela et je l’ai entendu par des personnes très fiables«.

Batman: la série animée Il a été produit par Warner Bros. Animation et diffusé à l’origine sur Fox Kids entre 1992 et 1995. L’émission se composait de 85 épisodes, divisés en deux saisons. Il a été considéré comme la meilleure adaptation télévisée des bandes dessinées mettant en vedette le justicier de Gotham City, mettant en évidence son scénario élaboré et son esthétique de film noir. L’émission a également été célébrée pour rassembler les talents de Kevin Conroy et Mark Hamill, qui ont respectivement exprimé Batman et Joker.

Ce titre, chargé d’introduire le personnage de Harley Quinn dans le canon, a également inspiré le premier film avec une sortie en salles de la même société de production, qui était Batman: Le masque du fantôme (1993). Et n’oublions pas que Batman: The Animated Series était le spectacle inaugural du soi-disant DC Animated Universe, auquel Superman: The Animated Series (1996-2000) et Batman of the Future (1999-2001), entre autres, ont ensuite été abonnés.

Envie qu’une suite soit vraiment en route, par HBO Max?

Pour l’instant, au niveau du DCEU, HBO Max prévoit de donner refuge à une série spin-off dérivée du prochain film Le Batman, réalisé par Matt Reeves et avec Robert Pattinson. Ce film devrait sortir en salles le 4 mars 2022.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.