Le personnage de Deathstroke a été l’un des plus demandés par les fans de DC Extended Universe, depuis l’acteur Joe manganiello l’a joué dans la scène post-crédits de ‘Justice League’ et a été très bien accueilli par le public compte tenu de sa grande ressemblance avec sa version de la bande dessinée et est récemment revenu pour faire des scènes supplémentaires pour ‘Ligue de justice de Zack Snyder’ et éventuellement ils prépareront un film «Deathstroke», quelque chose qui avait déjà été prévu auparavant.

Le personnage de Deathstroke était l’un de ceux qui Homme chauve-souris visage dans le film solo qui devait être joué et réalisé par Ben Affleck avant son départ en tant que Snyder, mais il a finalement été mis en conserve après de mauvais résultats dans les productions DCEU, mais le retour de Joe Manganiello a ravivé les attentes de faire le film.

Préparerez-vous un film ‘Deathstroke’ après son apparition dans ‘Zack Snyder’s Justice League’? Bien que l’on ne sache pas si la plate-forme HBO Max Il envisage ce film solo, il est connu pour avoir des emplois DC et Warner en tête pour l’avenir, y compris Zack Snyder, qui pourrait dépendre à la fois de Manganiello et de l’accueil de l’hôte. “Snyder Cut”, donc s’ils sont bien reçus, le personnage peut être repris.

Si Deathstroke est repris dans l’univers étendu de DC, le film solo de Batman avec Ben Affleck à la barre pourrait être une réalité, car il a été largement répandu que HBO Max envisage de faire ce film que de nombreux fans attendaient, mais avant le La sortie d’Affleck du rôle n’a pas pu se réaliser. HBO Max pourrait-il être le véritable sauveur du DCEU?