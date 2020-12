Dans une récente interview avec Variety, le directeur du contenu de HBO, Casey Bloys, a discuté de l’avenir de la franchise “ Game of Thrones ” après les débuts en 2022 de sa première préquelle, “ House of the Dragon ”. Bloys a confirmé que le Le prochain prequel ne sera pas le seul spin-off qu’ils produiront à partir de la franchise, car il estime que le monde du drame et de la fantaisie de «Game of Thrones» a un potentiel illimité à explorer.

“Ce sont des propriétés fantastiques qui datent de plusieurs décennies”, a déclaré Bloys. “Je ne sais pas si ce sera si grand, mais c’est certainement une excellente ressource que nous avons et un monde incroyable. Donc je ne pense pas que ce sera la seule série pour le reste de sa vie.”

L’exécutif a également évoqué la possibilité de lancer «House of the Dragon» sur HBO Max avant qu’il n’atteigne le réseau premium. “C’est une série HBO. Que se passera-t-il le 22? Je veux dire, qui sait? Le 22 semble si loin. .. Alors on verra. On verra comment ça se passe. Je veux juste commencer à rouler. “

‘House of the Dragon’ aura 10 épisodes qui se dérouleront 300 ans avant les événements de la série primée, dans une histoire qui sera principalement basée sur le travail de George RR Martin, ‘Fire and Blood’ (Fire & Blood), publié en 2018.

Le livre raconte divers exploits de la famille Targaryen, à commencer par la conquête des Sept Royaumes par Aegon Ier. De là, viennent les histoires sur les règnes de leurs descendants, y compris Aenys, Maegor et Jaehaerys. Les Targaryen sont les descendants de l’une des familles nobles de la propriété Valyrian Freehold, qui a échappé à la malédiction de Valyria et s’est installée sur l’île de Dragonstone.

George RR Martiny Ryan Condal («Colony») coécrira le scénario de la nouvelle série Targaryen. Pour sa part, Miguel Sapochnik, co-showrunner avec Ryan Condal, a signé pour diriger l’épisode pilote et un épisode supplémentaire.

La photographie principale devrait commencer dans quelques mois dans des endroits en Angleterre et à Belfast, en Irlande du Nord, où une grande partie de la série originale a été tournée. En ce qui concerne ses protagonistes, le casting aura Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys I, Matt Smith dans le prince Daemon Targaryen, Olivia Cooke dans le rôle d’Alicent Hightower et Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen.