Après la fin de True Blood en 2014, six ans plus tard, des nouvelles sont venues de Variety, ce qui confirme que HBO développe déjà un redémarrage qui ramènera la série de vampires créée par Alan Ball.

À cette occasion, Roberto Aguirre-Sacasa, créateur de Riverdale et The Hidden World of Sabrina, avec le scénariste Jami O’Brien Ils seront en charge de l’écriture des scripts des nouveaux épisodes et occuperont également le poste de producteurs exécutifs. Jami O’Brien est connue pour son travail sur NOS4A2 et Fear the Walking Dead. La nouvelle version de True Blood inclura “Known Blood” puisque Alan Ball servira également de producteur exécutif.

Pour le moment, plusieurs détails de cette nouvelle production sont cachés de la lumière du soleil, car il n’y a pas de date de sortie confirmée, combien de saisons pourront être développées ou les noms de la nouvelle distribution, car apparemment aucun des acteurs et actrices de la série l’original reviendra, mais tout peut arriver.

Pour récapituler un peu, la série True Blood est basée sur la série de romans intitulée The Southern Vampire Mysteries de Charlaine Harris. True Blood a fait ses débuts sur le signal HBO en 2008 et a duré sept saisons jusqu’en 2014. De plus, Alan Ball a été le showrunner pendant cinq des sept saisons.

L’émission mettait en vedette Anna Paquin, Alexander Skarsgård, Stephen Moyer et Deborah Ann Woll et nous raconte les aventures sanglantes de Sookie Stackhouse (Anna Paquin), une serveuse clairvoyante, qui tombe amoureuse de deux vampires: Bill (Moyer) et Eric (Skarsgård). ). Tout cela au milieu d’une série de meurtres brutaux, survenus dans une ville de Louisiane, qui met en danger la coexistence entre les vampires et les êtres humains.

True Blood a été nominé pour les BAFTA et les Emmy Awards. En fait, Anna Paquin a remporté le Golden Globe en 2009 de la meilleure actrice dans une série télévisée – Drame. En plus de la littérature et de la télévision, True Blood a présenté une série de bandes dessinées, qui ont été publiées pour la première fois en juillet 2010 (via EW).

