Le DC Extended Universe a été la concurrence la plus proche du Univers cinématographique Marvel, mais il a eu beaucoup de revers qui n’ont pas permis à la franchise d’avancer, parmi eux se trouve le casting, car Ben Affleck a dû partir pour revenir plus tard au rôle de Batman et d’autre part Henry Cavill n’est pas revenu au rôle de Superman après “ Justice League ” et il n’y a pas de plans pour une deuxième tranche de ‘Homme d’acier’, mais apparemment son retour pourrait déjà être dans les plans, car selon un rapport, Henry Cavill reviendra en tant que Superman dans «The Flash».

Le film ‘Le flash’ est en cours de préparation comme le film le plus important pour l’avenir du DCEU, car il servira à réorganiser la franchise et à donner une nouvelle tournure aux productions et un grand nombre de personnages sont attendus, parmi lesquels, il a été confirmé que nous reverrons Michael Keaton comme Batman interagir avec la version de Ben Affleck, ainsi que l’arrivée possible de divers méchants du passé.

Selon des informations provenant de sources proches de Warner et DC, Henry Cavill reviendra en tant que Superman dans “ The Flash ”, Eh bien, la rumeur sur l’apparition de l’acteur a repris son rôle alors que le fils de Krypton se dévoile à nouveau et il semble qu’il aura une brève participation, ce qui pourrait marquer le retour de l’acteur au DCEU.

Bien que la négociation d’Henry Cavill avec DC semble porter ses fruits, car il y avait apparemment un fort intérêt pour l’acteur à porter à nouveau la cape rouge, mais apparemment, ce ne sera que de brèves apparitions et ne sera dans aucune tranche, dans une large mesure. en raison de leurs multiples engagements, en plus de la faible réception de films tels que «Batman v Superman: l’aube de la justice» et «Justice League».