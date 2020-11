Kem Media Oui Fête de Konnichiwaau ils rééditeront le film My Hero Academia le film -Heroes: Rising- (Boku no Hero Academia the Movie -Heroes: Rising-) ce jeudi 3 décembre dans 200 complexes Cinépolis dans plus de 65 villes de la République mexicaine. Le film sera disponible en japonais avec sous-titres espagnols ou doublage espagnol, et comportera également des performances en 4DX, n’étant que le deuxième film d’animation japonais à être exposé dans ce format dans notre pays.

My Hero Academia nous présente un monde où un pourcentage élevé de la population a des pouvoirs et, bien sûr, il y a ceux qui décident d’utiliser ces capacités pour le bien ou pour le mal. Notre protagoniste Izuku Midoriya a toujours rêvé de devenir un héros, malheureusement, “Deku” est né sans aucun pouvoir. Son histoire prend une tournure lorsqu’il rencontre la figure qu’il admire le plus: «All Might», le héros n ° 1. Après un incident où ce garçon ordinaire prend des risques et sacrifie tout pour sauver une vie, All Might le choisit pour devenir le prochain symbole de paix.

Le deuxième film de la franchise a ouvert le 20 décembre 2019 dans les salles japonaises. Le synopsis officiel partagé par le Festival Konnichiwa se lit comme suit:

«Lors d’un voyage scolaire, les garçons de la classe 1-A mettront leurs pouvoirs et tout ce qu’ils ont appris à l’épreuve dans l’académie des héros, lorsqu’ils affronteront un méchant avec un cadeau énigmatique. Son pouvoir est dangereusement familier et il semble que Tomura Shigaraki soit impliqué. Avec All Might à la retraite et la vie des habitants en danger, Deku et ses amis sont le seul espoir sur l’île. “

Né comme un one-shot intitulé My Hero, le manga écrit et illustré par Kōhei Horikoshi a commencé sa sérialisation sur les pages du Weekly Shōnen Jump de Shueisha en juillet 2014 et a été compilée en 28 volumes à ce jour. La franchise a de multiples retombées dans le monde des mangas, des romans légers, des jeux vidéo et, bien sûr, a une adaptation animée réussie, dont la cinquième saison sera diffusée en 2021. En outre, ce dimanche, il a été confirmé qu’un troisième film d’anime déjà est en développement.

La production a été réalisée par le même personnel du studio Des os (Fullmetal Alchemist: Brotherhood) qui a travaillé sur les saisons précédentes de l’anime, ainsi que sur le premier film de franchise My Hero Academia: Two Heroes (2018), qui comprend le réalisateur Kenji Nagasaki (Gundam Build Fighters), le scénariste Yousuke Kuroda (Highschool of the Dead), le créateur de personnages Yoshihiko Umakoshi (Berserk) et le compositeur Yuki Hayashi (Haikyu !!). Le mangaka Kōhei Horikoshi a supervisé le projet et était en charge de la conception des nouveaux personnages.

L’œuvre originale est éditée par Panini Manga au Mexique, tandis que la série peut être vue dans notre pays à travers Funimation, dans la langue originale ou avec un doublage en espagnol autre que celui réalisé pour les films. La quatrième saison est toujours disponible pour le reste de l’Amérique latine sur Crunchyroll. Pendant ce temps, le film My Hero Academia: Two Heroes peut être vu sur Netflix ou acheté dans des formats faits maison au Madness Store.

My Hero Academia the Movie -Heroes: Rising- a atteint une petite première commerciale le 13 mars dans les salles mexicaines dans sa langue d’origine avec sous-titres en espagnol. Cependant, dans les jours suivants, les autorités locales de notre pays ont ordonné la fermeture de complexes cinématographiques à titre préventif contre la pandémie COVID-19. La suite mettra en vedette le retour du même ensemble de voix en espagnol qui a participé au premier opus.

