Malgré les tentatives, le redémarrage de Lizzie McGuire a été annulé. Cela a été confirmé par Hilary Duff elle-même à travers une publication sur son compte Instagram, même dans lequel il remercie tous les fans pour leur soutien au projet. Il faut se rappeler qu’il a été annoncé dans le cadre du catalogue Disney Plus, mais après une série de différences créatives, la recherche a commencé pour le projet à transférer sur la plateforme Hulu.

Hilary Duff dans Lizzie McGuire.

Duff et le créateur Terri Minsky voulaient que le protagoniste fasse face à des situations plus adultes dans la nouvelle version, mais la maison de production avait prévu une autre approche. Ainsi, tout a commencé à s’estomper lentement, d’autant plus que l’actrice mentionnait que «je ne voulais pas déshonorer tout le monde en limitant les réalités du voyage d’une personne de 30 ans à vivre enfermée derrière les barreaux du PG-13».

Mais c’était il y a un an et, même si les espoirs étaient très élevés, rien ne s’est concrétisé. Voici ce que l’interprète a exprimé à ce sujet (via Entertainment Weekly):

«J’ai été honoré d’avoir le personnage de Lizzie dans ma vie. Cela a eu un impact durable sur beaucoup, dont moi. Voir la loyauté et l’amour des fans envers elle, à ce jour, signifie beaucoup pour moi. Je sais qu’il y a eu des efforts et des conversations partout pour essayer de redémarrer, mais malheureusement et malgré les efforts, cela n’arrivera pas. “

Avec ces mots, Il est clair que, du moins pour le moment, ils n’essaieront plus de bouger les cordes pour que la résurgence du spectacle continue, bien que Duff ait conclu sa déclaration avec une touche d’humour en insistant sur ce qui suit: «Hé, c’est de quoi est fait 2020» («Hé maintenant, c’est de quoi 2020 est fait»). Cela fait allusion à la chanson de clôture du film Lizzie McGuire: Pop Star.

Le casting original de Lizzie McGuire reviendrait pour le redémarrage.

Maintenant que le redémarrage de Lizzie McGuire a été annulé, il reste à se souvenir du teaser qui a été publié lorsque le projet a été annoncé. Et vous, l’aviez-vous hâte?

