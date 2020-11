Le petit JD en a marre. La vie qui l’a touché ne lui a jamais donné de trêve. Il n’y a pas un seul moment où j’ai pu respirer en paix sans avoir à faire face à une tragédie. Que ce soit un effondrement de votre mère, la mort d’un parent, la gravité de votre grand-mère ou le manque d’opportunités. Il n’en peut plus. Et il semble que le mieux est de tout abandonner à la fois. Mais sa Mamaw, sa grand-mère, le réprimande. Entre fumer et fumer, elle essaie de lui faire voir la grave erreur qu’elle fait. “A quoi ça sert d’essayer?” Lui demande-t-il, avec un regard plein de haine. “Ma mère était la meilleure de sa classe et cela n’a pas aidé.” «Elle a abandonné», répond la vieille femme, avec une grande tristesse dans la voix. «Elle a arrêté d’essayer. Je sais que j’aurais pu faire mieux. Mais tu as une chance. Et vous devez décider si vous voulez être quelqu’un dans cette vie, ou non ».

Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons commenter le cinéma de Ron Howard. Les bonnes choses et les autres pas tellement. Mais il est difficile de nier la capacité de ce cinéaste à trouver et à mettre en valeur le cœur de ses histoires. Hillbilly, une élégie rurale, son nouveau film, en est un bon exemple. De Netflix, l’Oscar 2002 pour Un esprit brillant présente une histoire sur ceux qui ont dû être sauvés; sur ceux qui ont tout perdu, même le désir de continuer à se battre.

Le nouveau film du responsable d’Apollo 13 (1995) ou Rush: Pasión y gloria (2013) nous fait partie du douloureux présent de son protagoniste, un homme nommé JD Vance. Alors qu’elle navigue dans sa vie entre la paperasserie et une overdose d’héroïne de sa mère, Hillbilly, une élégie rurale jette un regard sur son passé pour essayer de comprendre son présent.

À travers Gabriel Basso et Owen Asztalos – les visages de JD dans ses scènes d’adulte et d’enfant, respectivement, et l’une des grandes surprises du film -, ainsi qu’une Haley Bennett toujours contenue mais surprenante (The Devil at All Hours; La fille du train), on finit par comprendre comment cette famille a été piégée dans une ruelle qui ne leur permet pas aujourd’hui de respirer.

Sans être une critique profonde, Hillbilly, une élégie rurale souligne ce côté impitoyable du soi-disant rêve américain. Dans ce film, Ron Howard nous emmène à travers une «terre d’opportunités et de liberté» qui a abandonné ses habitants au moment où ils en avaient le plus besoin. Nous voici, par exemple, devant un ex-militaire de la guerre en Afghanistan qui rentre dans son pays et doit avoir trois emplois pour payer ses études universitaires. Aussi devant une infirmière toxicomane qui, après avoir travaillé pendant des années dans un hôpital, ne peut pas continuer à recevoir des soins faute d’assurance maladie. Avec eux, nous nous trouvons dans un abîme où les gens survivent grâce aux bons alimentaires et à la bonne volonté des autres. Le désespoir qui nous entoure est si grand qu’il semble qu’ici, rien ne vaille la peine de se battre.

Avec cette adversité en toile de fond, ce film devient le meilleur décor pour que ses deux actrices vedettes brillent comme elles l’ont fait au fil des ans. Peut-être sommes-nous déjà à un point où étiqueter la performance de Glenn Close ou Amy Adams avec des mots comme «surprenant» ou «déchirant» est un peu inutile. Bien que sa carrière n’ait pas été tout à fait impeccable, sa filmographie a montré à maintes reprises ce talent puissant avec lequel ils nous ont conquis.

Dans Hillbilly, une élégie rurale, Glenn Close incarne une vieille femme qui, bien qu’elle ait souffert toute sa vie, n’a pas le droit de tomber. Amy Adams, pour sa part, incarne une mère célibataire dont l’instabilité émotionnelle l’amène à s’impliquer dans le monde de la drogue. Nous voici dans une spirale de drame et de douleur qui entraîne ses protagonistes vers le bas.

J’écris ces paroles après avoir entendu et lu d’innombrables commentaires négatifs sur ce film. Un grand nombre de critiques – principalement des États-Unis – ont choisi Hillbilly, une élégie rurale, comme un film sur la pornographie. Pour beaucoup, ce drame digne d’un film Hallmark – je ne sais pas si cette chaîne de télévision est toujours en activité – montre une manière grotesque de concevoir un film pour être applaudi lors de la saison des récompenses. Il y a une raison à ce type de déclaration, bien sûr. Cependant, comme je l’ai déjà mentionné, il y a un peu au-delà des aspirations évidentes du film.

Au fil des ans, nous avons vu d’innombrables films qui répètent cette «formule secrète» qui garantit récompenses et applaudissements aux Oscars et autres cérémonies. Nul doute que Hillbilly, une élégie rurale suit attentivement cette liste d’étapes qui cherchent à la placer sous les projecteurs des récompenses et ce sont ces ambitions qui finissent par nuire un peu à son exécution finale.

Le drame de cette histoire est tel qu’il n’y a jamais de trêve pour ses personnages ou pour le public. Dans une bande d’environ deux heures – mise en musique par le grand Hans Zimmer avec David Fleming (Blue Planet II) – il y a des moments tendus qui pourraient même fatiguer les gens devant l’écran. Cependant, cette douleur est le fil conducteur de l’intrigue et son absence, ferait de Hillbilly, une élégie rurale un film plus ordinaire qui traite avec condescendance et trop de subtilité une société qui n’aime guère être remise en cause et signalée par l’écran.

Il est clair que la vie n’a jamais été facile pour personne. Certains ont peut-être eu la chance d’avoir un chemin beaucoup plus calme que d’autres. Cependant, nous avons tous été à une époque où le désespoir tente de nous étouffer. C’est à ce moment-là qu’il faut s’accrocher aux quelques forces restantes ou lever les yeux et tenir une main qui essaie de nous sauver. Alors que les critiques discutent d’un film avec des ambitions claires de remporter un ou plusieurs Oscars, le public trouvera une histoire dédiée à ceux qui ont réussi à surmonter l’adversité.

Hillbilly, A Country Elegy n’est pas le meilleur film de Ron Howard, ni celui qui le ramène à ses années de gloire. Pourtant, c’est un autre film d’une filmographie impeccablement fabriquée qui a su transcender le temps avec ses histoires et ses regards. Et c’est quelque chose que toutes les récompenses du monde ne peuvent garantir.

Titre original: Élégie Hillbilly

An: 2020

Réalisateur: Ron Howard (Solo: Une histoire de Star Wars)

Acteurs: Glenn Close, Amy Adams

Date de sortie:23 novembre 2020 (États-Unis)

Oscar 2021 par Ron Howard



Arturo Magaña Arce Passionné de regarder, d’écrire, de lire, de rechercher et de parler du cinéma sous toutes ses formes. Je suis fan de Star Wars, je connais tous les chapitres de Friends par cœur et si vous me posez des questions sur le cinéma mexicain, il n’y a personne pour me faire taire. Editeur chez Cine PREMIERE.