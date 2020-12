DC est entré dans l’histoire du septième art ce lundi 14 décembre, depuis que la Bibliothèque du Congrès des États-Unis a annoncé qu’il serait inclus le long métrage ‘The Dark Knight’ dans le National Film Register, l’une des archives cinématographiques les plus importantes de ce pays.

Les productions qui sont choisies pour être inscrites au registre sont fondées sur leur pertinence historique, culturelle ou esthétique pour le patrimoine cinématographique de cette nation, puisqu’elles représente la créativité américaine à travers cet art, peu importe s’ils ont battu des records au box-office ou le type de genre.

Donc, pour ce 2020 ‘The Dark Knight’ a été intégré dans le National Film Registry, ainsi que 24 autres longs métrages répondant aux caractéristiques susmentionnées, Carla Hayden, la bibliothécaire du Congrès, a assuré à travers. d’une déclaration. «En incluant divers cinéastes, nous n’essayons pas d’établir des records, mais plutôt de remettre les pendules à l’heure en soulignant les contributions étonnantes des femmes et des personnes de couleur au cinéma américain, malgré des obstacles souvent écrasants. “il expliqua.

Suite à l’annonce par le réalisateur dudit film, Christopher Nolan Il a déclaré dans un communiqué: “Ce n’est pas seulement un grand honneur pour nous tous qui travaillons sur ‘The Dark Knight’, c’est aussi un hommage à tous les artistes et écrivains incroyables qui ont travaillé sur la grande mythologie de Batman pendant des décennies.” Les 24 autres films inscrits au registre national sont:

‘Suspense’ (1913) ‘Kid Auto Races at Venice’ (1914) ‘Pain’ (1918) ‘The Battle of the Century’ (1927) ‘With Car and Camera Around the World’ (1929) ‘Cabin in the Sky’ (1943) ‘Outrage’ (1950) ‘The Man with the Golden Arm’ (1955) ‘Lilies of the Field’ (1963) ‘A Clockwork Orange’ (1971) ‘Sweet Sweetback’s Baadasssss Song’ (1971) ‘Wattstax’ ( 1973) ‘Grease’ (1978) ‘The Blues Brothers’ (1980) ‘Losing Ground’ (1982) ‘Illusions’ (1982) ‘The Joy Luck Club’ (1993) ‘The Devil Never Sleeps’ (1994) ‘Buena Vista Social Club ‘(1999)’ The Ground ‘(1993-2001)’ Shrek ‘(2001)’ Mauna Kea: Temple Under Siege ‘(2006)’ The Hurt Locker ‘(2008)’ The Dark Knight ‘(2008)’ Freedom Cavaliers (2010)

‘The Dark Knight’ est sorti en salles en 2008 et a levé un milliard de dollars, mais a également été applaudi pour l’intrigue qui explore la fine ligne entre le crime et la justice, qui est traversée par plusieurs de ses personnages, ceci ajouté aux performances de son casting principalement de feu Heath Ledger, qui a remporté un Oscar à titre posthume pour son interprétation du Joker.