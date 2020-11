En tant que l’une des stars les plus rentables d’Hollywood, il est normal de croire que les productions connaissent leur valeur, sauf qu’il est apparu que le spin-off de “ Fast & Furious ” est en péril, car Dwayne Johnson veut plus d’argent pour “ Hobbs & Shaw 2 ‘que Vin Diesel lui-même.

En fait, l’année dernière, Un joueur de 48 ans a gagné 87,5 millions de dollars pour regagner sa couronne d’acteur le mieux payé d’Hollywood, et gagne régulièrement un salaire d’au moins 20 millions de dollars par film.

Cependant, même ces sommes d’argent ne peuvent pas suffire à le satisfaire, car selon des sources proches d’Universal Studios, l’acteur cherche à facturer plus que Vin Diesel ne l’a fait pour les films les plus récents de la saga.

L’acteur se considère comme le plus gros tirage de la franchise et veut être traité comme tel, c’est pourquoi Dwayne Johnson veut plus d’argent pour “ Hobbs & Shaw 2 ”.

Bien que sa position dans l’entreprise ne puisse être contestée et qu’il pourrait être la star la plus reconnaissable de la planète, La saga ‘Fast & Furious’ est née avec Vin Diesel, et au cours des 20 dernières années, il est devenu la principale force créative de la série, produisant également via sa société One Race Films.

Vin Diesel gagne environ 20 millions de dollars à chaque fois qu’il joue Dominic Toretto, moins que les 23,5 millions de dollars que Johnson a payés pour “ The Red Notice ” sur Netflix.

On ne sait pas combien Dwayne Johnson veut pour la suite, mais il est très probable qu’Universal donnera à son protagoniste tout ce qu’il demande de sorte que «Hobbs & Shaw 2» commence sa production le plus tôt possible, surtout compte tenu du succès du premier opus.