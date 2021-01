Diverses stars et références hollywoodiennes ont réagi à l’arrivée de Kamala Harris pour le vice-président des États-Unis. Le 20 janvier, Harris a prêté serment pour prendre ses fonctions, devenant ainsi le première femme de l’histoire en occupant cette position et aussi dans le premier Afro-américain sud-asiatique américain à prendre une position d’une telle ampleur au sein du gouvernement de ce pays.

Comme prévu, le grand public a réagi positivement à l’événement historique, mais les commentaires des personnalités du secteur se sont surtout démarqués, qui ont constamment soutenu les candidats désormais élus. D’Oprah Winfrey, à la productrice Shonda Rhimes, en passant par l’ancienne candidate à la présidentielle Hillary Clinton, ils ont exprimé leurs félicitations, mais surtout ils ont souligné que le monde vit un moment historique et sensible pour les femmes du monde entier.

Voici un échantillon des commentaires hollywoodiens sur l’arrivée de Kamala Harris et l’inauguration.

L’actrice, animatrice et éminente personnalité publique des Américains, Oprah Winfrey, a commenté ceci:

“En larmes en voyant ce moment extraordinaire pour les femmes d’Amérique et du monde.”

“Ne laissez pas la suprématie blanche de la dernière administration éclipser les réalisations HISTORIQUES de notre vice-président Kamala Harris.”

“Les manchettes devraient dire: Kamala Harris entre dans l’histoire”

“Oui, elle est notre vice-présidente Kamala Harris”

La productrice de la série Grey’s Anatomy et The Bridgertons a publié une série de tweets dans lesquels elle a réagi à la protestation de Harris:

“Cela arrive, les femmes”

“Les filles de couleur ne font plus que rêver”

La créatrice de costumes pour des films comme Il était une fois de Quentin Tarantino à Hollywood, Arianne Phillips, s’est rendue sur son profil Instagram pour commenter Kamala Harris.

«Nos grands-mères, nos mères, nos tantes, nos sœurs. L’Amérique est ce jour, c’est aujourd’hui »

Enfin, Hillary Clinton a également déclaré que

«À toutes les filles qui ont l’air … ne doutez jamais que vous êtes précieuse et puissante et que vous méritez toutes les opportunités du monde»

