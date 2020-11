Yo Fausto est une étude de personnage dirigée par Julio Berthely, où le protagoniste est contraint d’abandonner ses rêves de photographe à Barcelone après la grossesse de sa petite amie Carmen. Il retourne au Mexique et reçoit un diagnostic de schizophrénie. Nous avons discuté avec Julio de la production du film – présenté dans la dernière édition du Festival international du film de Guadalajara-, l’expérience de l’enregistrement en Espagne et ses influences.

N’oubliez pas de regarder également la vidéo, où nous explorons la transformation de Fausto et discutons de l’équilibre entre suivre vos rêves et assumer vos responsabilités.

Comment vous êtes-vous senti lors de la transition pour réaliser votre premier film?

C’était une très belle aventure. Je n’étais pas très clair au début à quel point l’aventure Yo Fausto allait être intense. Je suis très respectueux des processus, dans le sens où je voulais faire ce long métrage à une époque où je me sentais déjà confiant pour faire un long métrage. Juste, comme vous le dites, après avoir fait plusieurs courts métrages et réalisé beaucoup de choses sauf un film, j’ai dit “maintenant, le moment est venu”. Pour moi, l’écriture est un processus qui m’est difficile à bien des égards et qui est un peu ironique, car j’en vis dans une large mesure, également en tant que scénariste. Mais lorsqu’il s’agit de projets personnels, j’ai du mal à gérer la page blanche. Il m’a fallu deux ans pour écrire le scénario, de la première idée jusqu’à ce que ce soit le scénario qui a été filmé. Et c’est un processus très tortueux à bien des égards, parfois vous l’appréciez, parfois vous le détestez, parfois vous êtes heureux, parfois vous n’aimez rien de ce que vous écrivez.

Jusqu’à ce qu’il soit temps de tourner et une fois que je tournais, la vérité est que je me suis toujours sentie très à l’aise, car je me sentais embrassée par l’équipe et les acteurs. C’était un premier long métrage qui avait un ange à bien des égards, car les personnes impliquées l’ont fait pour le plaisir du projet et pour la passion qu’ils voulaient imprimer dessus, car en fin de compte c’était un projet à très petit budget, sans incitations, totalement indépendant. Il y avait ceux qui voulaient et devaient être là, et cela m’a donné beaucoup de sécurité à l’approche du tournage.

L’acteur Christian Vázquez incarne Fausto, un jeune homme qui s’enfuit à Barcelone, où il tombe amoureux de Carmen, une mannequin en herbe.

À quel moment avez-vous pris la décision de raconter l’histoire en déroute? L’avez-vous vu comme ça dans le script ou est-ce que c’est quelque chose que vous avez découvert lors du montage?

C’était complètement du script, c’était toujours très clair pour moi. Je voulais en quelque sorte que la question narrative aille aussi de pair avec la fragmentation de la pensée de Faust. C’est une lecture un peu plus profonde, mais ce que je voulais, c’est que la façon de raconter l’histoire soit entre les mains de cette tête si divisée et si sautante d’émotions et d’idées. Même si le film aurait pu être raconté de manière linéaire, je voulais avoir cette fragmentation en fonction des humeurs de Faust. Et cela vient du script.

Quelque chose de très intéressant est la manière dont la photographie change en fonction de l’état d’esprit de Faust. Quelles ont été vos inspirations derrière cela?

En discutant avec le photographe, je lui ai dit qu’il était très important pour moi que la caméra fonctionne aussi comme un élément plus dramatique, comme si c’était aussi un personnage, qu’elle avait aussi une fonction dramatique dans le film. Nous avons donc décidé qu’en fonction de l’humeur du personnage et de ce qui se passait, c’était la réaction de la caméra. Nous avons donc progressivement décomposé les textures et les températures que nous allions utiliser, et le mouvement en particulier, comment allait être le récit visuel, ce qui est totalement lié à la question émotionnelle du film.

Au-delà de cela, si on parle d’influences, ce n’est pas qu’elles soient directement conscientes. Je n’ai jamais fait un plan en pensant “oh, je veux faire un plan comme un tel réalisateur ou film”. Mais il est notoire que le cinéma que je consomme, que j’aime, de réalisateurs comme Haneke, comme Von Trier, qui aiment un cinéma plus viscéral et où la caméra joue aussi avec ce genre de drame.

Pourquoi avoir choisi Barcelone pour le film et comment s’est déroulé le tournage là-bas?

J’ai pris la décision de Barcelone à partir du scénario car dans cet élan que Fausto devait s’éloigner de sa famille, s’éloigner de l’environnement dans lequel il vivait et rechercher un rêve spécifiquement artistique, pour moi c’était très important d’utiliser une ville qui ressemblait à certains berceau culturel du monde. Les options étaient donc Paris, Londres, Berlin, etc. Le fait est que pour ne pas entrer dans les questions de langue, pour ne pas compliquer les choses en incorporant une autre langue dans le film, j’ai dit «non, laissez-le aller en Espagne». Et déjà en Espagne, Barcelone représente pour moi ce berceau culturel, esthétique et artistique.

Quand je livre le scénario et que les producteurs voient Barcelone, et avec ce que je vous ai dit que c’était un film très sacrifié dans certaines choses, c’était évidemment la première chose qu’ils m’ont dit non. C’était comme «la main, c’est cool, mais alors non. Laissez-le aller à Hidalgo, à San Miguel de Allende ” [ríe]. C’était donc un petit processus push and pull, et j’ai présenté mes arguments pour expliquer pourquoi Barcelone, car je pense qu’il était très important qu’il aille aussi loin que possible. Ils m’ont acheté l’idée, ils ont fait ce qu’ils avaient à faire avec le budget et nous avons pu aller filmer là-bas pendant une semaine entière.

La vérité est que le tournage s’est très bien passé pour nous. Nous avons eu beaucoup de chance, car en raison des conditions des films, la marge d’erreur était minime. Nous avons fait toute la pré-production à Barcelone à distance, car il n’y avait pas d’argent pour aller chercher. Donc, toute la pré-production s’est faite à distance, pour arriver avec des pincitias, pour savoir quand il faut faire quoi, quand il faut être où. Et nous avons eu beaucoup de chance que tout soit parfait, tout était comme une horloge. Je veux dire, des problèmes à un moment donné avec un excès de touristes dans certains endroits que nous devions contrôler, mais rien de ce qui était un réel problème.

Je fais



Sebastián Valencia Passionné d’animation et de cinéma romantique. Mon réalisateur préféré est David Fincher. Et j’aime le rap.