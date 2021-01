De nos jours, se référer aux sitcoms à la télévision est quelque chose de récurrent, surtout quand il y a tellement d’offres qui utilisent le format. Cependant, dans les années cinquante, c’est un genre déprécié qui a trouvé un positionnement lors de l’arrivée de la série I Love Lucy, qui était probablement la première sitcom de l’histoire à établir les règles à suivre au fil des décennies. postérieur à nos jours.

Pioneer non seulement pour les changements qu’il a introduits pour faire de la télévision, mais aussi pour avoir une femme à la barre qui a rempli les fonctions de réalisatrice, productrice, comédienne et actrice principale en même temps. La série I Love Lucy racontait les détails de la vie d’un couple marié, ainsi que celle de leurs drôles de propriétaires. Mais sa reconnaissance réside, car en cours de route, il a brisé divers schémas, stéréotypes et proposé de nouvelles façons de filmer la comédie pour la télévision.

Le couple principal composé de l’unique Lucille Ball et Desi Arnaz, a donné vie à un couple marié interracial. Alors qu’elle était une Américaine à part entière, c’était un Cubain naturalisé qui ne prononçait pas correctement l’anglais. Ils formaient tous les deux un vrai couple marié, c’est pourquoi ils ont insisté pour jouer ensemble dans la série, ce qui posait un problème à CBS et aux producteurs. Dans sa vision, le public ne croirait pas le concept d’une femme de son ascendance mariée à un étranger.

Cependant, le public a répondu avec enthousiasme et justement l’un des attraits du programme a été de savoir profiter de la dynamique des différentes racines de chacun et du choc culturel que les personnalités des deux personnages apportaient épisode par épisode.

La série I Love Lucy a également connu un succès sans précédent, grâce à ses nombreuses contributions au tournage télévisé de l’époque. Le programme a nécessité plusieurs changements pour sa réalisation. Dans les années 50, la télévision n’était guère diffusée en direct dans tous les coins du pays. Pour cette raison, les programmes de comédie ont été filmés sur des kinéscopes, des récepteurs de télévision à caméra unique, qui ont ensuite été envoyés vers d’autres territoires, mais avec une qualité d’image médiocre.

À l’époque, des émissions d’humour étaient produites à New York, mais Desi et Lucille, ainsi que le plus grand sponsor de l’émission – un magnat de l’industrie du tabac – se sont opposés à ce que la série soit tournée ailleurs que Californie. Ils voulaient également que la côte Est ait la meilleure qualité visuelle possible, alors Arnaz a suggéré qu’elle soit filmée avec trois caméras comme s’il s’agissait d’un film ou d’une pièce de théâtre, ce qui fournirait une qualité d’image adéquate et congruente pour tous les types. marchés.

Les sitcoms de cette époque ont été tournés avec un public présent qui a immédiatement répondu à la comédie, offrant ainsi encouragement et motivation aux acteurs. Lucille y était habituée, alors le défi est devenu dans la construction d’un décor qui rendrait possible le tournage simultané de plusieurs caméras, avec le public présent et avec une variété de scénarios différents, instantanément prêts pour que l’action du spectacle puisse couler sans interruptions. Le résultat est celui qui est utilisé à ce jour, faisant de I Love Lucy la sitcom révolutionnaire qui a établi un moyen réussi et possible de réaliser des séries de ce type.

De plus, cette sitcom a été l’une des premières à montrer l’utilisation indistincte de la cigarette devant la caméra. Philip Morris, la plus grande société de tabac de toute la côte Est des États-Unis, est la société qui a investi le plus dans la production. La conséquence a été l’utilisation récurrente de cigarettes devant la caméra, montrant toujours autant que possible la marque susmentionnée. Le problème était que Lucille Ball ne consommait pas une autre marque qui n’était pas Lucky Strike, une controverse qui a été résolue en cachant ses cigarettes dans les boîtes de Phillip Morris.

I Love Lucy a couru pendant six ans sur six saisons. De 1951 à 1957, avec 181 épisodes, il est devenu le programme le plus réussi aux États-Unis, et a reçu cinq Emmy Awards et de nombreuses nominations. De son côté, Lucille Ball est devenue une icône de la télévision nord-américaine et l’une des femmes les plus influentes et les plus riches de l’époque.

Bien que les sitcoms aient commencé leur voyage à travers la culture populaire dans les années 1940, c’est en 1951 avec l’arrivée de I Love Lucy qu’il s’est imposé comme un format rentable et réussi, qui est resté à ce jour. Son influence est appréciée et notoire dans d’autres programmes qui l’ont suivi, comme The Dick Van Dyke Show ou Hechizada.

La série a introduit la comédie physique, le slapstick et les jeux de mots pleins d’esprit dans l’industrie de la télévision, dans un cadre de thèmes sur les différences culturelles et l’origine de l’union. Bien que le mariage de Lucille Ball et Desi Arnaz se soit dissous dans la vraie vie des années plus tard, les deux ont maintenu une amitié incassable. À certaines occasions, Arnaz a déclaré que le titre du programme, pour lui, n’était jamais qu’un titre. Et il semble que pour le public non plus, car tout le monde aimait Lucy.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je reçois un astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.