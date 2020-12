Sir Ian McKellen est la dernière célébrité à avoir reçu le vaccin Covid-19 au Royaume-Uni. Bien qu’il ne soit ni le premier ni le dernier, le message qu’il a donné en faveur du sérum et de la campagne de vaccination était si fort, que la nouvelle a circulé dans le réseau, tout comme Gandalf l’a fait tout au long de la campagne. La Terre du Milieu chevauche de gigantesques aigles.

“Quiconque a vécu aussi longtemps que moi et est encore en vie est parce qu’il a déjà reçu de nombreuses vaccinations”, a déclaré l’acteur de 81 ans, juste après avoir reçu l’injection qui lui accordera l’immunité en ces temps de pandémie. Dans trois semaines, le McKellen retournera à l’aiguille pour recevoir la deuxième dose programmée de la dose de Pfizer.

«C’est une journée très spéciale et je me sens euphorique. Bien sûr, cela ne fait pas mal du tout », a-t-il déclaré. «Je n’hésiterais pas à le recommander à qui que ce soit», a-t-il déclaré alors qu’il était encore à l’hôpital universitaire Queen Mary de Londres en Angleterre.

Depuis quelques mois, il y a eu des controverses concernant les effets secondaires du vaccin, voire des chaînes de réseau et des rumeurs qui l’ont discrédité en s’assurant qu’il pourrait contenir des agents pathologiques qui rendraient les êtres humains stériles. De telles opinions ont été fortement critiquées par de nombreuses personnes et même certaines célébrités ont été embourbées dans une controverse comme l’actrice Letitia Wright, célèbre pour avoir joué Shuri, la sœur de Black Panther.

Pour toutes ces opinions contre l’un des vaccins contre Covid-19, Sir Ian McKellen a un message: «J’encourage tout le monde à faire ce qui est sensé, non seulement pour eux-mêmes mais pour tout le monde, car si vous êtes sans virus Cela aide tout le monde, n’est-ce pas?

«J’espère vraiment qu’au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se feront vacciner, nous reprendrons le chemin d’un mode de vie plus normal», a déclaré l’acteur, qui a également salué les efforts du British National Health Service, considérant l’institution comme l’un des problèmes qui sont définitivement fonctionnels dans le pays anglais.

En raison de votre âge, vous pouvez vous rappeler une époque de votre enfance où rêver d’être pris en charge par un établissement de santé était une notion utopique. Il a dit que le vaccin est certainement invasif et ressemble à une arme, avec une aiguille terrifiante comme tous, mais que c’est en fait un ami.

L’acteur du Hobbit a déclaré qu’il reviendrait dans trois semaines pour sa deuxième dose, mais a plaisanté plus tôt en disant qu’il préférerait revenir quelques jours plus tard pour pouvoir serrer dans ses bras le personnel de l’hôpital. Parce que je suis censé pouvoir le faire maintenant, est-ce permis? Je ne sais pas », dit-il.

Vaccin covid-19 Ian McKellen



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les fêtes où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.