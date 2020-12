Cette année, les vacances seront un peu différentes en raison de la distance que nous devrons garder entre nos proches, mais heureusement, les magasins en ligne comme Amazon nous donnent la facilité de pouvoir apporter des cadeaux à la porte de quelqu’un d’autre. Cette liste se concentre sur tous ces amis, famille ou partenaires de jeu, auxquels parfois nous ne savons pas quels cadeaux peuvent rendre le jour de Noël plus lumineux et c’est pourquoi nous apportons une variété d’idées, de plates-formes, de styles et de prix différents.

Voici nos meilleures idées pour offrir des cadeaux de Noël à tous ces petits joueurs de nos vies.

Carte Xbox Game Pass

Pour vous libérer du processus fastidieux de recherche du jeu auquel votre ami veut jouer, la meilleure option est de lui donner une carte de crédit pour Game Pass, qui est comme le Netflix des jeux vidéo. Avec lui, vous pouvez accéder à plus de 100 jeux en streaming et ils existent dans des modalités de 1 mois ou 3 mois. Chacun peut être adapté différemment à votre budget.

Écouteurs

Tout joueur sait que des graphismes spectaculaires ne suffisent pas pour avoir une expérience de jeu complète et, en ce sens, le son est également de la plus haute importance. Avec un casque conditionné pour les jeux vidéo l’immersion dans le jeu sera excellente. Nous sommes sûrs que vous l’apprécierez et ce modèle HyperX Cloud vous permet de contrôler le microphone, le son et tout avec un seul mouvement de main agile. De plus, son prix est assez bon, seulement 659 pesos. Achetez-les ici.

Objectifs VR

Mais si vous voulez augmenter encore plus l’expérience de vos joueurs, le meilleur cadeau que vous puissiez leur offrir est peut-être un package de réalité virtuelle pour PlayStation 4 qui comprend des objectifs, un appareil photo qui enregistre dans une excellente résolution et également la possibilité de télécharger. 5 jeux conçus pour que vous tiriez le meilleur parti de la réalité virtuelle. Vérifiez le ici.

Souris gamer

Pour les jeux sur PC, il n’y a rien de mieux qu’une souris intelligente et spécialisée pour les jeux. Par exemple, cette souris de jeu en plus d’avoir un design très cool, a une vitesse de réponse ultra-rapide, des boutons silencieux pour ne déranger personne, de la lumière pour identifier les boutons programmables et bien sûr une batterie au lithium pour ne pas dépenser des millions batteries. De plus, son prix est très accessible, découvrez-le ici.

Manette de jeu pour téléphone portable

Mais si votre truc est de jouer à partir du téléphone portable, alors un contrôle comme celui-ci est ce dont vous avez besoin. C’est génial parce que vous pouvez l’emporter n’importe où et qu’il est compatible avec presque tous les téléphones et différents types de gammes, même les tablettes et les iPad. Il est également rechargeable et la durée de vie de la batterie peut atteindre jusqu’à 10 heures d’utilisation continue. Achetez-le et lisez toutes les spécifications ici.

Station de charge

Nous savons à quel point il est ennuyeux de vouloir jouer sur la console et de réaliser soudain que vous avez oublié de charger le contrôleur, c’est pourquoi cette station de charge résout tout. Lorsque vous arrêtez de jouer, il vous suffit de mettre le contrôle en place et il rechargera automatiquement sa batterie afin que lorsque vous reviendrez à l’action, votre contrôle soit complet. Celui de l’image correspond aux commandes de la PlayStation 4, mais ici vous pouvez également trouver celle des équipes Xbox.

Mémoire pour Nintendo Switch

Nous savons qu’aucune quantité d’espace mémoire n’est suffisante, il n’est donc jamais mauvais de donner une mémoire qui ajoute de l’espace à notre gadget et nous permet d’avoir encore plus d’accès aux jeux. Plus précisément, celui-ci est pour Nintendo Switch et fait 128 Go. Le prix est assez modeste, voyez par vous-même.

Tour de stockage pour Nintendo Switch

Il n’y a rien de plus attrayant pour un joueur organisé, donc cette belle tour est la solution à deux problèmes: avoir tout très bien organisé et montrer chacun de vos jeux, commandes et accessoires. Vous ne pouvez pas nier que c’est très cool. Découvrez-le en détail ici.

Contrôleur sans fil

Ce n’est pas un USB, c’est un adaptateur d’interface Bluetooth pour littéralement n’importe quelle console et plate-forme (Xbox One / S, PS4, PS3, Wii Mote, Wii U Pro) pour Nintendo Switch. De plus, avec cet adaptateur vous maintiendrez correctement toutes les fonctions de votre commande d’origine, de la vibration, de la qualité de réponse, etc. Et son design est incroyable. Achetez-le ici.

Spider-Man Miles Morales

Enfin on sait qu’il n’y a pas de joueur sur la planète Terre qui ne convoite pas ce nouveau jeu d’arachnide. Ce serait donc certainement l’un des meilleurs cadeaux de Noël que vous puissiez offrir à tous les joueurs de tout âge. Consultez les prix et les différents formats ici.

