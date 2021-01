L’un des acteurs les plus critiqués de l’univers étendu DC est Jared Leto, qui a donné vie à Joker en “ La brigade suicide ” par David Ayer et sa version n’a pas été bien accueillie par la critique et le public, elle a donc été presque effacée du DCEU jusqu’à Zack Snyder Il en avait besoin pour les reprises de sa version de ‘Justice League’ et récemment Jared Leto a parlé de ‘The Suicide Squad’ et espère qu’à un moment donné la version de David Ayer sera présentée.

Avant la sortie de «Ligue de justice de Zack Snyder», David Ayer faisait campagne pour que sa version de “ The Suicide Squad ” sorte, alors que Warner et Dc l’ont forcé à changer plusieurs choses sur le film, changeant même le ton en un ton plus comique compte tenu des résultats de ‘Batman V Superman: l’aube de la justice’, effaçant même une grande partie des enjeux de Joker.

Lors d’une récente interview avec l’acteur, Jared Leto a parlé de “ La brigade suicide ” et a déclaré qu’il aimerait que la version d’Ayer soit terminée, ce qui serait un bon revers pour DC et Warner en prouvant que les fans ont raison:

“Il est toujours difficile de faire ces films parce que c’est une cocotte-minute. Il y a tellement de décisions à prendre en peu de temps. Chapeau aux réalisateurs, producteurs et studios. Ce n’est pas facile. On ne commence jamais avec quelque chose de parfait. C’est une course pour essayer de faire de son mieux en peu de temps. Et avoir un autre “swing” sur les choses? Je suis sûr que nous pouvons tous l’utiliser. “

Jusqu’à présent, on ne sait pas si Warner donnera le feu vert pour cette version, bien que cela puisse dépendre du succès de «Ligue de justice de Zack Snyder», car si elle est rentable, il y a des chances que cette version soit mise au jour.