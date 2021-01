Après quelques années où le DC Extended Universe n’a pas connu de grandes avancées, il semble que cette 2021 aura des productions qui assureront la renaissance de cette franchise et peut-être l’un des films les plus attendus est “ L’équipe de suicide ” dirigée par James Gunn, qui sera une nouvelle version de cette équipe de méchants, mais malgré le fait qu’elle devrait sortir en août 2021, il n’y a toujours pas de progrès, donc, à travers ses réseaux sociaux, James Gunn a parlé de la bande-annonce de «Le Suicide Squad».

James Gunn a été l’un des réalisateurs les plus importants du genre des super-héros et travaille maintenant avec la série ‘Pacificateur’ Protagonisée par John Cena, une série qui sera connectée au film “ The Suicide Squad ” et après avoir terminé cette production, on s’attend à ce qu’il revienne aux studios Marvel pour rendre le Noël spécial et travailler plus tard avec «Les gardiens de la galaxie vol. 3 ‘.

Le réalisateur est assez actif sur ses réseaux sociaux et cette fois James Gunn a parlé de la bande-annonce de ‘The Suicide Squad’, Eh bien, on lui a demandé la date possible, à laquelle il a répondu qu’il fallait être patient:

“Je sais, je sais, vous voulez la bande-annonce ou le teaser ou plus de nouvelles ou qui est le méchant (tous sont aussi les méchants) De toute façon, tout cela sera avec vous en temps voulu, je travaille sur des choses intéressantes pour vous, Mais soyez patient! “

Malgré le mécontentement de James Gunn, ‘The Suicide Squad’ devrait sortir simultanément dans les salles et sur la plate-forme. HBO Max comme toutes les productions Warner pour 2021 et est prévu pour 6 août, donc une bande-annonce pourrait arriver très bientôt.