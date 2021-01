Marvel Studios traverse actuellement des moments difficiles, car bien que la phase quatre ait déjà commencé avec le lancement de la série ‘WandaVision’ pour Disney +, le lancement des films en salles est encore très incertain, mais il semble que ce sera quelque chose d’inévitable, puisque quatre films sont prévus pour ce 2021 et si les dates sont maintenues, on pourrait voir le première bande-annonce de ‘Shang-Chi’ au Super Bowl.

‘Shang-Chi et la légende des dix plates-formes’ Protagonisée par Simu liu Ce sera le deuxième film de Marvel Studios de la phase quatre et sa première est prévue pour le prochain 9 juillet 2021 après le réaménagement du calendrier de toutes les productions MCU.

S’il n’y a plus de mouvements dans le calendrier de Marvel Studios, il est très probable que nous verrons la première bande-annonce de ‘Shang-Chi’ dans le Super Bowl, puisque généralement Disney profite de cet événement pour promouvoir ses lancements, rappelons qu’en 2020 le premier aperçu des différentes séries a été lancé pour Disney + où nous avons eu le premier aperçu de «WandaVision», «Le faucon et le soldat de l’hiver» et «Loki».

Il faut se rappeler que dans le passé, on disait que probablement ‘Veuve noire’ a un autre retard car il ne semble toujours pas être le bon moment pour amener un film en salles, et une sortie simultanée de ce film a de nouveau été répandue dans les salles et sur la plateforme. Disney +, similaire à «Mulan» ou ‘Wander Woman 1984’ sur HBO Max, mais pour l’instant il n’y a rien d’officiel, il faudra donc attendre si Marvel profite du Super Bowl pour sortir le premier aperçu de ‘Shang-Chi’, qui a déjà terminé ses enregistrements ces derniers jours.