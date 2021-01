L’une des productions les plus importantes prévues pour DC Extended Universe est ‘Le flash’, qui servira de réaménagement pour cette franchise, en plus d’ouvrir la porte du multivers où il a été confirmé que nous reverrons Michael Keaton dans le rôle de Batman, mais apparemment, il n’arrivera pas seul, car apparemment l’un des pires méchants de ce personnage pourrait apparaître, car, selon un rapport, Arnold Schwarzenegger pourrait apparaître dans «The Flash».

Après le départ de Tim Burton de la franchise Batman, Warner a embauché Joël Schumacher pour faire deux autres adaptations et s’éloigner du ton sombre de Burton et sa deuxième production était «Batman et Robin», qui a été détruit par les critiques et le public, étant M. Freeze l’un des personnages les plus détestés par les fans après être devenu l’un des plus aimés pendant «Batman: la série animée».

Selon les informations de Daniel Richtman, il déclare que Arnold Schwarzenegger pourrait apparaître dans ‘The Flash’, comme une camée de sa version de M. Freeze pour ce film. Curieusement, ces derniers jours, il a été annoncé que Danny DeVito cherchait également une participation dans le rôle de Penguin, ce qui n’a pas été confirmé ou démenti par Warner.

Apparemment, le passé de Batman sera très important pour le premier film Flash de DC Extended Universe et pas seulement pour les films antérieurs, car il a également été confirmé que Ben Affleck répétera son rôle de Batman, mais cela pourrait bien être la fin de sa participation dans cet univers et on s’attend à ce que dans les prochains mois, la phase de production commence à enfin créer le 4 novembre 2022.