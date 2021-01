Dans le drame mettant en vedette l’industrie cinématographique pendant la crise sanitaire, une sous-intrigue en particulier nous a fait nous ronger les ongles, et c’est la rupture possible entre Christopher Nolan et Warner Bros. A ce propos, un petit “spoiler” a été diffusé ces derniers jours, selon lequel il y a en effet peu de chance que le réalisateur de Tenet se réassocie avec la société qui a accueilli ses longs métrages ces vingt dernières années.

Il convient de rappeler comment les eaux sont devenues boueuses. En décembre de l’année dernière, WarnerMedia a pris la décision très audacieuse d’imposer une sortie hybride à toutes les productions cinématographiques WB prévues pour 2021; c’est que plus d’une quinzaine de films feront leurs débuts sur la plate-forme de streaming HBO Max – où ils resteront un mois – le jour même de leur arrivée sur grand écran.

Une telle démarche aurait été perçue par Christopher Nolan comme une énorme infidélité, il est l’une des personnalités publiques qui défend le plus farouchement la vitrine théâtrale sur d’autres formats d’exposition. Face au roman et modèle controversé de Warner, le Britannique a crié sa fureur sur les toits, exprimant que les réalisateurs des films impliqués pensaient travailler “avec le meilleur studio de cinéma et se sont réveillés pour constater qu’ils travaillaient désormais pour le pire service de streaming”. Aucun de ces cinéastes n’aurait été consulté avant que la société n’annonce son plan de sorties simultanées.

Nolan étant sans aucun doute démotivé de continuer à être attaché à ladite maison de production, sous le risque que les débuts de ses futurs longs métrages soient également absorbés par le streaming, maintenant il y a des rapports indiquant que Il est peu probable que le nominé aux Oscars travaille à nouveau avec Warner Bros. Pictures.

Si en effet un distributeur différent obtient les droits sur le prochain film de Chris Nolan, cela aura abouti à une vaste collaboration ininterrompue qui abrita les titres du box-office. L’origine, Interstellaire et Dunkerque, sans oublier la trilogie vénérée de Le cavalier de la nuit. Créée en salle au milieu de la pandémie, Principe ils étaient très défavorables en comparaison, au point que les performances de ce film auraient incité Warner à privilégier le modèle de sortie hybride.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.