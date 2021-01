VaTheOneRing.net a dévoilé le synopsis officiel de la série très attendue de‘Le Seigneur des Anneaux’ d’Amazon Studios, un scénario qui confirme de nouveaux détails sur le drame de pointe et révèle l’apparition de certains personnages familiers, ainsi que le retour d’un mal redouté depuis longtemps.

“La série à venir d’Amazon Studios présente pour la première fois sur le petit écran les légendes héroïques de l’histoire légendaire du Second Âge de la Terre du Milieu. Ce drame de pointe se déroule des milliers d’années avant les événements de JRR Tolkien, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, et a conduit les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, les royaumes ont atteint la gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été mis à l’épreuve, l’espoir suspendu dans les plus beaux fils et le méchant. Le plus grand qui ait jamais coulé de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier dans les ténèbres. ”

“Commençant à une époque de paix relative, la série suit un casting de personnages, à la fois familiers et nouveaux, confrontés à la résurgence tant redoutée du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, au majestueux Des forêts de la capitale elfique de Lindon, à l’impressionnant royaume insulaire de Nmenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages forgeront un héritage qui durera longtemps après leur disparition. “

La série se déroule au Second Age, avec une différence d’environ 3000 ans entre la série et le début du trilogue cinématographique de Peter Jackson. N’oublions pas que «Le Seigneur des Anneaux: La Communauté de l’Anneau» (premier volet du triloga) représente la fin du Second Âge, lorsque la dernière alliance des elfes et des hommes affronte les forces de Sauron.

Ce deuxième âge a duré 3441 ans et a été l’âge dans lequel certains des événements les plus importants de l’histoire de la Terre du Milieu ont eu lieu, tels que la résurgence de Sauron, la forge des anneaux de pouvoir et de l’anneau unique, la guerre de les elfes contre Sauron, la mort de Celebrimbor et, enfin, la défaite de Sauron dans la guerre de la Dernière Alliance, où il perdit l’Anneau Unique.

La série mettra en vedette Robert Aramayo, Joseph Mawle, Maxim Baldry, Markella Kavenagh, Ema Horvath, Morfydd Clark dans le rôle du jeune Galadriel (l’un des rares personnages confirmés de la série), Tom Budge, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Crdova , Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith et Charlie Vickers.

Ils ont récemment été rejoints par les ajouts de Cynthia Addai-Robinson, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker et Sara Zwangobani, tous originaires d’endroits comme l’Australie, le Sri Lanka, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Juan Antonio Bayona (“ Jurassic World: The Fallen Kingdom ”) dirigera les deux premiers épisodes de la série Amazon Studios qui mettra en vedette la production exécutive de Bayona, son partenaire de production Beln Atienza, Lindsey Weber, Bruce Richmond, Gene Kelly, Sharon Tal Yguado. , Gennifer Hutchison, Jason Cahill, Justin Double, JD Payney Patrick McKay, les deux derniers à leur tour showrunners.

Basé sur les célèbres romans fantastiques de JRR Tolkien, Amazon Studios s’engage à créer plusieurs saisons de “ Le Seigneur des anneaux ”, bien que toujours avec l’option d’éclairage vert chaque saison une par une. Ce prochain Prime Original sera produit par Amazon Studios en coopération avec le Tolkien Estate and Trust, HarperCollins et New Line Cinema, une division de Warner Bros. Entertainment. La série devrait arriver sur la plateforme cette année.