À partir de cette année, les films sélectionnés pour la présélection de l’Oscar du meilleur film international ne seront plus choisis par un comité exécutif. De plus, la liste des demi-finalistes passera de 10 à 15 films.

Dans l’ancien système (via The Wrap), tout membre de l’Académie qui avait vu un minimum de films éligibles pouvait voter lors d’un tour préliminaire qui aboutissait à une liste de sept titres. Ce groupe de personnes s’appelait un «comité général». Par la suite, cette liste de sept a été revue par le «comité exécutif» de la catégorie Oscar du meilleur film international, qui a ensuite sélectionné trois autres films pour compléter les 10 demi-finalistes. Ce système a permis à des professionnels spécialisés de “sauvegarder” trois films que le “comité général” avait ignorés, donnant ainsi la possibilité à des titres de grande qualité, mais avec un intérêt de masse limité.

L’exclusion des roumains 4 mois, 3 semaines et 2 jours a été l’une des raisons de la création du «comité exécutif» désormais disparu.

Cependant, cette année et en particulier en raison de la pandémie mondiale (qui rendra impossible les réunions des membres du comité et la projection de films en toute sécurité), ce comité exécutif sera supprimé. De cette manière, la catégorie du meilleur film international sera composée de films uniquement sélectionnés par le «comité général», qui votera pour les 15 demi-finalistes. Sur ces 15 (qui seront annoncés le 9 février), tous les membres de l’Académie doivent voter et cela déterminera non seulement les 5 finalistes, mais le gagnant.

Le “comité exécutif” a été créé en 2007 après que la cérémonie de cette année a laissé de côté des films importants tels que 4 mois, 3 semaines et 2 jours (Roumanie), Persépolis (France), Silent Light (Mexique) et The Orphanage (Espagne). ).

Les nominés aux Oscars de cette année seront annoncés le 15 mars et la cérémonie aura lieu le 25 avril.



