L’une des plus grandes surprises que le passé nous a laissées Journée des investisseurs Disney était l’annonce de l’arrivée de Les quatre Fantastiques à l’univers cinématographique Marvel, qui serait dirigé par le réalisateur Jon Watts, qui a réalisé les deux derniers épisodes de Spider-Man, mais apparemment un film à venir dans l’univers cinématographique pourrait présenter les premières indications de cette équipe, comme ‘Éternels’ pourrait introduire «Fantastic Four».

“ Eternals ” sera le troisième film de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel et devrait sortir en salles la prochaine fois 5 novembre – 2021, s’il n’y a plus de retards dans le calendrier de Marvel Studios et ce sera le premier épisode où nous verrons ce groupe de personnages affronter les déviants après que l’existence des deux êtres ait été révélée à l’humanité.

Mais il semble ‘Eternals’ pourrait présenter ‘Fantastic Four’ avec un petit détail, puisque ces êtres presque divins obtiennent leurs pouvoirs et capacités de «l’énergie cosmique» et il faut se rappeler qu’à l’origine les Quatre Fantastiques ont également obtenu leurs pouvoirs à la suite des rayons cosmiques qui atteignent leur vaisseau.

Alors que l’origine de Fantastic Four serait différente dans le MCU selon la rumeur et a à voir avec le monde quantique selon la rumeur et est plus connecté avec L’homme fourmi, mais cela n’exclut pas que cette viabilité puisse être considérée pour amener la famille fantastique tant attendue dans cette franchise pour la première fois.

Jusqu’à présent, une date possible pour le début des enregistrements de «Fantastic Four» est inconnue non plus. quelques castes possibles, mais très probablement dans un proche avenir, plus d’informations commenceront à émerger pour cette production tant attendue.

