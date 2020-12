Chaque film des héros les plus puissants de Marvel a introduit de nouveaux personnages, mais quel est le vengeur le plus fort de chaque film a également changé.

Depuis leur première rencontre en ‘The Avengers’ en 2012, le groupe est devenu l’équipe officielle de super-héros du MCU. Ils ont combattu divers méchants dans le but de protéger la planète.

Bien qu’ils aient réussi dans la plupart des cas, ils ne sont pas à l’abri de l’échec.

À partir de six membres originaux, Iron Man, Hulk, Black Widow, Thor, Hawkeye et Captain America, la liste des héros présentés dans les films Marvel a constamment changé.

La gamme a été réorganisée pour ‘Avengers: l’ère d’Ultron’ Scarlet Witch, Vision, War Machine et Falcon se sont joints à eux, tandis que certains membres fondateurs auraient pris leur retraite, pour “ Avengers: guerre à l’infini ”, l’équipe a été divisée, ce qui a conduit à leur défaite, mais le plus fort Avenger a toujours été montré dans chaque film.

Dans le premier film, face à Loki, il était clair que Hulk était le plus fort et était décisif pour la bataille en prenant soin d’innombrables chitauris et a même porté le coup final à Loki.

Pour ‘Avengers: Age of Ultron’ Hulk a été dépassé par la création de Vision, qui mêlait technique et puissance, car il possédait la Mind Stone, qui en elle-même augmentait considérablement ses super pouvoirs; Il est également digne de manier Mjölnir, car il l’a facilement ramassé et l’a remis à Thor.

‘Avengers: guerre à l’infini’ a présenté le dieu du tonnerre qui a été vaincu par Thanos, mais après avoir directement pris l’énergie d’une étoile à Nidavellir, il a montré son pouvoir dans toute sa splendeur, bien qu’il y ait deux autres héros qui se sont avérés être des héros de haut niveau, le docteur Strange et Scarlett Witch. .

Finalement, ‘Avengers: Fin de partie’ a montré le capitaine Marvel dans toute sa splendeur, qui a non seulement détruit le navire de Thanos sans effort, mais a résisté au Mad Titan en résistant à ses attaques, la deuxième place revient à Scarlet Witch, qui a également failli vaincre le Titan.

Reste à voir quelles surprises il y aura pour la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel (MCU), avec de nouveaux personnages à venir, le plus fort Avenger de chaque film pourrait continuer à changer.