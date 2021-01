Les changements dans les dates de sortie des films ont été modifiés de telle manière par la pandémie qu’il est difficile de croire qu’ils ne subiront pas de retards supplémentaires, mais il y a aussi une autre possibilité puisqu’il a été annoncé qu’ils avancent la première de “ Godzilla vs. Kong ‘.

Initialement prévu pour être publié en mars 2020, mais il a été retardé jusqu’en novembre de la même année, pour ensuite être modifié à nouveau pour mai 2021 en raison de la pandémie actuelle de Covid-19.

Le film était controversé depuis que sa société de production, Legendary Pictures, était contre la stratégie de Warner Bros Pictures., pour sortir ses films simultanément en salles et sur la plateforme de streaming, HBO Max.

La première de ‘Godzilla vs. Kong ‘sur HBO Max était l’un des plus controversés annoncés car Legendary Pictures cherchait 250 millions de dollars pour le film, afin de couvrir la plupart des coûts de production.

Mais maintenant que avancer la première de ‘Godzilla vs Kong’ c’est un fait que les entreprises ont conclu un nouvel accord dans lequel toutes les parties étaient heureuses.

Le film est évalué pour les 13 ans et plus et est décrit comme tel: “Dans un nouveau monde où l’homme et le monstre coexistent désormais, le monarque doit ouvrir la voie à un avenir prospère aux côtés des Titans, en maintenant l’humanité sous contrôle”.

“Cependant, des factions rivales qui veulent manipuler les Titans pour la guerre commencent à émerger sous le couvert d’une conspiration néfaste, menaçant de détruire toute vie sur la planète. Pendant ce temps, sur Skull Island, une étrange activité sismique attire l’attention de Godzilla et de Kong », déclare le synopsis.

La nouvelle date de sortie de ‘Godzilla vs. Kong ‘aura lieu le 26 mars 2021 Simultanément dans les salles et sur HBO Max, cela marque le cinquième changement pour le film dans son ensemble.