La production d’une nouvelle série Frida Kahlo a été confirmée, qui sera dirigée par Joel Novoa, un créateur d’origine latino-américain connu, entre autres, pour la réalisation d’épisodes de la série Arrow. En outre, il aura la participation de l’auteur-compositeur-interprète vénézuélien Carlos Baute – qui se lance dans une fiction télévisée – et également avec le soutien de la société Frida Kahlo, une association dédiée au partage et à la préservation de l’œuvre du célèbre artiste mexicain.

La série Frida Kahlo débutera sa production au premier semestre 2021.

Ce qui précède est une première pour Deadline, un support dans lequel il a également été rapporté que les épisodes seront écrits par Marilu Godinez en collaboration avec Novoa. Les deux auteurs ont déclaré dans un communiqué qu’ils avaient pour objectif de créer “une série à haut concept” qui mêle les nouvelles tendances du contenu international à leur expérience des études américaines.

Auparavant, un biopic axé sur l’histoire de Kahlo, commandé par Julie Taymor en 2002, avait déjà été produit, et bien que ce projet ait eu une acceptation extrêmement positive, Cette série donnera au public un angle différent sur les événements qui ont marqué la vie mouvementée du célèbre protagoniste.

Dans un communiqué, Marlon Quintero, directeur général et chef de projet de CIC Media, a avancé ce qui suit:

«Nous développons et écrivons actuellement la base de la série et nous espérons être prêts à présenter le projet dans les prochaines semaines. Joel et Marilu font un excellent travail. Travailler avec la société Frida Kahlo a été phénoménal, cela nous a donné la bénédiction définitive de travailler sur ce que nous appelons la seule série officielle sur l’artiste emblématique.

La production de la nouvelle série Frida Kahlo, considérée comme historique, attend de débuter le tournage au premier semestre 2021 et, selon ses scribes, l’idée principale est de «dire tout ce qui n’est pas a dit dans les livres ».

La série Frida Kahlo sera produite par des talents latins.

De plus, en 2019, il a été annoncé qu’il y aurait un film d’animation sur le peintre. En attendant, pour ces chapitres, il n’y a toujours pas de date de sortie spécifique ou de distribution confirmée

